Sojenje Dannyju Mastersonu zaradi posilstev končano brez razsodbe

Pretekih pet tednov je potekalo sojenje igralcu Dannyju Mastersonu , ki so ga tri ženske obtožile posilstev, vse tri pa so tudi pričale na sodišču v Las Angelesu. Ena izmed domnevnih žrtev je trdila, da je mislila celo, da bo umrla, saj naj bi jo 46-letni zvezdnik aprila 2003 med posilstvom še davil.

Čeprav scientološke cerkve v postopku ni nihče tožil, so domnevne žrtve posilstva pričale, da so živele v strahu in Mastersona dolgo časa niso upele obtožiti kaznivih dejanj, saj jim je cerkev to prepovedala. Tako ženske kot Marsterson so bile v času domnevnih poslstev članice te ustanove. Kot so še dejale med pričanjem, so jim verske prakse, ki so jim sledile v tistem času preprečevale, da bi sploh pomislile na to, da jih je Masterson prisilil v spolne odnose.

Ena izmed žensk, ki se je poimenovala Jen B., je dejala, da so ji ostali člani cerkve odsvetovali, da prijavi Mastersona, sodeč po naukih cerkve pa, človek naj ne bi bil nikoli žrtev. "Nič se nam ne zgodi brez lastne krivde," je še povedala in razkrila, da je imela na voljo dve možnosti, in sicer ali podpiše pogodbo o molčečnosti, za katero bo dobila skoraj pol milijona evrov, ali pa bo izločena iz cerkve, družine in kroga prijateljev.