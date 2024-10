Sojenje Depardieuju zaradi domnevnega spolnega napada preloženo

Sodišče je sprejelo zahtevo igralčevega odvetnika, ki je zaprosil za odlog od treh do šestih mesecev, in odredilo zdravniško oceno, da bi ugotovili Depardieujevo zdravstveno stanje. Sojenje bi se moralo začeti v ponedeljek popoldne, vendar je odvetnik Jeremie Assous napovedal, da se ga francoski igralec ne bo udeležil zaradi zdravstvenih težav.

"Gerard Depardieu želi biti prisoten," da priča in zavrne obtožbe proti njemu, je povedal Assous. Predložil je zdravniška potrdila, ki kažejo, da ima sladkorno bolezen ter visok krvni tlak. V potrdilih je pisalo, da se igralec ni sposoben udeleževati dolgih zaslišanj in da bi moral vzeti odmore za zdravila.

Odvetniki žrtve, ki delujejo kot zasebni tožilci, so se s preložitvijo sojenja strinjali, vendar so zahtevali, da bi Depardieuja pregledali neodvisni zdravstveni in psihiatrični strokovnjaki. "Ne želimo si, da bi na koncu prišlo do nove zamude," je povedal eden od njih.

Tožilka ni nasprotovala odložitvi sojenja in je ocenila, da je zahteva po neodvisnih zdravniških pregledih "razumna". Sodišče je tako odredilo, da se pri obtožencu, ki bo decembra dopolnil 76 let, opravi zdravniški pregled, da se ugotovi, ali se lahko udeleži sojenja. Zavrnilo pa je zahtevo zasebnih tožilcev za nadaljnje preiskave Depardieuja, vključno s psihiatrično.