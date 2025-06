Sojenje Diddyju: na vrsti sklepna nagovora obrambe in tožilstva poroti

55-letni raper Sean Diddy Combs je sodniku povedal, da se je pogovoril s svojimi desetimi odvetniki in se odločil, da ne bo pričal v lastno korist, poroča televizija ABC . To pomeni, da bosta obramba in tožilstvo danes podala sklepna nagovora 12 porotnikom, ki bodo potem začeli zasedati in se odločati, ali bodo obtoženca spoznali za krivega ali nedolžnega.

Zvezni tožilci so po več kot mesecu dni sodnega procesa poklicali 34 prič, na čelu z nekdanjo Diddyjevo varovanko, glasbenico Cassie Ventura, ki so opisale njegove zabave, imenovane freak-off, kjer je Venturo in druge ženske silil v spolne odnose z drugimi moškimi. Priče so opisovale tudi njegovo nasilno obnašanje in podkupovanja.

Odvetniki trdijo, da tožilstvo ni dokazalo ničesar drugega kot to, da je imel Combs nenavadno spolno življenje, v kar ni nikogar prisilil. Priznali so tudi nasilno obnašanje, vendar vztrajali, da to ne doseže ravni zarote za trgovino z ljudmi, kriminalnega združevanja in siljenja v prostitucijo. Menijo, da so poroto v to prepričali z navzkrižnim zasliševanjem prič tožilstva in nimajo česa dodati.