Sojenje Diddyju se bliža koncu, sledi še zagovor obrambe

Sean Diddy Combs se ni odločil, da bo pričal v svoj prid, njegovi odvetniki pa niso poklicali nobene priče in po koncu sklepnih nagovorov bo porota začela zasedati. Combsu grozi dosmrtni zapor, lahko pa tudi nižja kazen ali oprostitev. Marc Agnifilo bo skušal poroto prepričati, da Combs ni vodil nobene kriminalne združbe, ampak je imel pač nenavadno spolno življenje in je bil nasilen, vendar mu obtožnica tega ne očita, poroča New York Post .

Tožilstvo je v mesecu in pol poklicalo 34 prič na čelu z nekdanjo Combsovo varovanko Cassie Ventura, ki je opisala, kako jo je silil v spolne odnose z drugimi moškimi in pretepal, njeno zgodbo pa so potrdile tudi druge priče. Porota je poslušala podrobnosti Combsovih zabav, polnih mamil, alkohola in seksa ter tudi nasilja.

Tožilka Christy Slavik je v sklepnem nagovoru šla podrobno skozi dokaze in izpovedi prič in dejala, da se je Combs doslej izognil odgovornosti zaradi denarja, vpliva in moči. Zatrdila je, da je vodil združbo zvestih pomočnikov, ki so ustrahovali ženske in izpolnjevali njegove ukaze.

Odvetnik Agnifilo bo danes zatrjeval, da je imel Combs prostovoljna razmerja z ženskami, ki ga obtožujejo zlorab in nasilja, in bo spomnil na to, da si je s Cassie Ventura in žensko, ki je pričala pod psevdonimom Jane, dolga leta izmenjeval ljubezenska sporočila.