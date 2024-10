Sojenje Diddyju se bo začelo maja 2025, na sodišče je prišla tudi njegova družina

Sean Diddy Combs, ki so ga sredi septembra aretirali v New Yorku, se je prvič pojavil na sodišču. Glasbenega mogula obtožnica v treh točkah bremeni izsiljevanja, trgovine z ljudmi in prevoza ljudi z namenom prostitucije, 54-letnika pa so pred sodnika v newyorškem okrožju Manhattan pospremili mati Janice Combs in njegovih šest od sedmih otrok, množica, ki se je zbrala, pa je družino pozivala, naj držijo skupaj, poroča Daily Mail.

OGLAS

Sean Diddy Combs je prvič stopil pred sodnika na zveznem sodišču na Manhattnu, kamor so ga pripeljali iz zapora, kjer bo ostal vse do sojenja, ki se bo začelo maja 2025. Glasbenemu mogulu so podporo izkazali mati in njegovi otroci, ki so prav tako pripotovali v New York, da bi slišali sodnikovo odločitev, kdaj bo lahko 54-letnik dokazoval svojo nedolžnost in poskušal zavrniti obtožnico, ki ga v treh točkah bremeni izsiljevanja, trgovine z ljudmi in prevoza ljudi z namenom prostitucije.

Diddy je na sodišče vstopil skozi stranska vrata, ves čas pa je bil vklenjen. FOTO: Profimedia icon-expand

Na sodišče je prišla tudi raperjeva mati, 84-letna Janice Combs, ki je pred dnevi prek odvetnika podala izjavo za javnost, v kateri je obsodila sinovo javno linčanje, družbo pa so ji delali vnuki, 33-letni Quincy Brown, 30-letni Justin Combs, 26-letni Christian King Combs, 18-letna Chance Combs in 17-letni dvojčici Jessie in D'Lila Combs. Diddy ima še skoraj dveletno hčerko Love.

Diddyja so prišli podpret mati Janice Combs in otroci Justin Combs, Chance Combs, Jessie James Combs, D'Lila Star Combs in King Combs. FOTO: Profimedia icon-expand

Kot poroča Daily Mail, se je pred sodiščem zbrala množica raperjevih podpornikov, ki je njegovi hčeri dvojčici, ki sta prišli z roko v roki, vzpodbujala, naj družina stoji skupaj. Raper je na sodišče vstopil priklenjen in skozi stranski vhod, ko je zagledal Kinga, pa je sinu pomahal in se mu nasmehnil, nato pa objel vsakega odvetnika svoje ekipe, pa piše The Post. Sodnik Arun Subramanian je določil, da se bo sojenje pričelo 5. maja 2025. Diddyja so pred dnevi v Metropolitanskem centru za pridržanje v Brooklynu, kjer ga zadržujejo brez možnosti plačila varščine, skupaj obiskale Janice, Jessie in D'Lila, njegova odvetniška ekipa pa je vložila še tretjo pritožbo za izpustitev pred začetkom sojenja, pri čemer je navedla domnevno nezadostne dokaze za pripor in domnevne pravne napake v odločitvi sodišča.

Diddyju bodo začeli soditi 5. maja 2025. FOTO: Profimedia icon-expand

Tožilstvo je izrazilo skrb, da bi zvezdnik, če bi ga do sojenja izpustili na svobodo, zastraševal priče in oviral pravne postopke, poudarili pa so tudi, da bi lahko glede na svoje premoženje in možnost zasebnih poletov z letalom pobegnil v tujino.

Diddy je bil aretiran sredi septembra, izrekel pa se je za nedolžnega obtožb, ki ga bremenijo. Kot je zapisano v obtožnici, so zvezni agenti, ko so preiskali njegova domova v Miamiju in Los Angelesu, med drugim našli tudi več kot 1000 stekleničk otroškega olja in vlažilnega gela, več različnih drog in strelno orožje. Tožilstvo trdi, da je zvezdnik zlorabljal, grozil in silil ženske in druge ljudi okoli sebe, da so več desetletij izpolnjevali njegove spolne fantazije, ščitili njegov sloves in prikrivali njegovo ravnanje, ustvaril pa naj bi tudi kriminalno združbo, katere člani in sodelavci naj bi bili vključeni v trgovino z ljudmi v spolne namene, prisiljeno delo, ugrabitev, požig, podkupovanje in oviranje pravice.