Sojenje Diddyju se zaključuje: Porota je začela z odločanjem

Glasbeni mogul Sean Diddy Combs je že od septembra v priporu, kjer je čakal na začetek sojenja, ki se je začelo meseca maja, obtožnica pa ga med drugim bremeni kriminalnega združevanja in posilstva. Sodni postopek se sedaj bliža koncu, po sklepnih nagovorih tožilstva in obrambe pa je sodnik prepustil odločanje poroti.

Sojenje Seanu Diddyju Combsu se bliža koncu. Sodnik Arun Subramanian je odločanje o krivdi prepustil izbranim porotnikom, še preden so se ti umaknili, pa jih je sodišče spomnilo na podrobnosti petih točk obtožnice, ki bremeni raperja, za vsako posebej pa morajo odločiti, ali so zvezdnika spoznali za krivega oziroma nedolžnega.

Porota bo začela z odločanjem ali je Diddy kriv ali nedolžen obtožb, ki mu jih nalaga obtožnica. FOTO: AP icon-expand

Sodnik je porotnike opomnil, da se je obtoženec izrekel za nedolžnega v vseh točkah obtožnice, njegova odvetniška ekipa pa zato ni dokazovala njegove nedolžnosti – breme dokazovanja je namreč na strani tožilstva, ki mora nedvomno dokazati, da je kriv dejanj, ki so jih navedli v obtožnici. Porotnikom so bili predstavljeni neposredni dokazi, slišali pa so pričanje prič, ki so bila prisotna na razvpitih zvezdnikovih zabavah ali videla njegovo nasilno vedenje do nekdanjega dekleta Cassie Ventura, ki ga je med drugim obtožila fizičnih in spolnih zlorab. Ventura pa ni bila edina, ki ga je obtožila posilstva, napadov in drugih zlorab. Porota se mora sama odločiti, ali so bila pričanja verodostojna.

Sodnik je porotnikom svetoval, naj pri odločanju uporabljajo zdrav razum, presojo in lastne življenjske izkušnje, upoštevajo pa naj nedoslednosti in protislovja, ki so se pojavila med pričanji. "Ključno vprašanje pri odločanju naj bo, ali je priča govorila resnico?" jim je svetoval Subramanian. V primeru, da bo obtožen po vseh točkah obtožnice, lahko Diddyja doleti maksimalna kazen dosmrtne ječe.