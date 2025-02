Sojenje domnevnemu morilcu Tupaca Shakurja prestavljeno za skoraj leto dni

"Kaže, da je še nekaj stvari treba urediti, da bo primer pripravljen na sojenje in bodo lahko gospoda Davisa učinkovito zastopali," je dejala sodnica, ta pa se je z njenim predlogom strinjal. Njegova odvetniška ekipa je izpostavila, da je od streljanja, v katerem je poškodbam podlegel zvezdnik, minilo toliko časa, da preiskovalci potrebujejo več časa, da podrobno preučijo vse dokaze in da bo vse skupaj pošteno izpeljano.

61-letnik je v zaporu že vse od aretacije septembra 2023, v obtožbah umora prve stopnje pa se je izrekel za nedolžnega. Sojenje so že dvakrat prestavili, najprej z junija na november 2024 in nato na marec 2025. Trenutno načrtujejo, da bi se sojenje začelo februarja 2026.

Ti so pred dnevi predložili seznam prič, ki jih je našel zasebni preiskovalec, ki ga je najela Davisova ekipa, in bodo potrdile, da obtoženca v času streljanja ni bilo na kraju zločina. Izpostavili so še, da imajo informacije, da naj bi bil Shakur v bolnišnici v stabilnem stanju, zato se bodo posvetovali še z zdravstvenim osebjem, ki bo podalo strokovno mnenje, ali je razlog smrti zares streljanje.

Obtoženi je v preteklosti že priznal, da je bil v avtomobilu, iz katerega so streljali na Shakurja, to pa je zatrdil tudi v svoji knjigi spominov, ki je izšla leta 2019, na sodišču pa je izjavil, da je bilo njegovo priznanje le v namen oglaševanja in zaslužka. Tožilstvo njegove trditve zanika in trdi, da ima trdne dokaze, da je bil vpleten v zvezdnikovo smrt.