Sojenje Harveyju Weinsteinu: dejal je, da so filmske vloge njene, če bo spala z njim

Na sojenju nekdanjemu ameriškemu filmskemu producentu Harveyju Weinsteinu je Dawn Dunning povedala, da je leta 2004 kot nadobudna igralka, stara 24 let, srečala Weinsteina v nočnem klubu za bogate in slavne, kjer je delala kot natakarica. Zapletla sta se v pogovor, izrazil je interes za njeno igralsko kariero in ji ponudil testno snemanje.

V hotelu na Manhattnu ji je potem potisnil roko pod krilo in jo otipaval. Tega ni povedala nikomur, ker ji je bilo nerodno in ji je zagotovil, da se kaj takega več ne bo ponovilo.

Naslednjič jo je povabil v bar, a sprejel v hotelski sobi, kjer ji je predstavil tri pogodbe za filmske vloge in ji dejal, da so njene, če bo spala z njim.

Dunningova naj bi ga vprašala, če se šali in se je razjezil ter ji povedal, da ne bo nikoli uspela v filmskem poslu, ker je to edini način za uspeh. Omenil je igralki Charlize Theron inSalmo Hayek, vendar pa je Dunningova nato pobegnila iz sobe.

Podobno izkušnjo je opisala Tarale Wulff, prav tako nadobudna igralka, ki je Weinsteina srečala leta 2005 v nočnem klubu kot natakarica v mini krilu in naj bi se najprej samozadovoljeval pred njo, kasneje pa jo je posilil.

Dunningova in Wulffova sta med ženskami, ki jih je tožilstvo poklicalo za priče, da bi pokazali na vzorec obnašanja Weinsteina, kar je v primerih spolnega nasilja v New Yorku dovoljeno. Podobno je spolni napad nanjo opisala že igralka Annabella Sciora.

Njihovi primeri so že zastarali,67-letnemu Weinsteinu pa sodijo zaradi spolnega napada na nekdanjo pomočnico produkcije serije Project Runway Mimi Haleyji, ki jo je leta 2006 prisilno oralno spolno "zadovoljeval".

Haleyji je že pričala, prav tako je njeno zgodbo potrdila njena nekdanja sostanovalka Elizabeth Entin. Weinsteinu sodijo tudi zaradi posilstva igralke leta 2013, ki za zdaj ostaja neimenovana. V primeru obsodbe mu grozi dosmrtni zapor, v primeru oprostitve pa ga čaka podoben sodni proces vsaj še v Kaliforniji.