Sojenje se nadaljuje: Cassie po Diddyjevem pretepu potrebovala šive

Stilist je za Diddyja začel delati kot pripravnik v njegovi glasbeni založbi, leta 2008 pa je spoznal Cassie, s katero je začel sodelovati, vse do danes pa sta ostala dobra prijatelja.

Pričala sta tudi policist in gasilec

Pred sodnika in poroto sta stopila tudi policist iz Los Angelesa in gasilec, ki sta spregovorila o konfliktu med Diddyjem in raperjem Kidom Cudijem, ki je pričal pred nekaj dnevi. Gasilec je spregovoril o požaru raperjevega prestižnega avtomobila, ki je zagorel na njegovem dvorišču, ob njem pa so našli molotovko, s katero naj bi storilci zanetili ogenj, na njej pa so našli delne prstne odtise neke ženske. Gasilec je povedal še, da so bili odkriti še drugi prstni odtisi, ki jih je v zapečateni kuverti poslal policiji, a so jih brez njegovega dovoljenja uničili. Ker je tožilstvo s svojimi vprašanji namigovalo, da bi jih lahko uničil nekdo, ki je bil prisoten na sodišču, je Diddyjeva odvetniška ekipa na podlagi 'nezaslišanega izpraševanja' zaprosila za ponovno sojenje, a je sodnik njihovo prošnjo zavrnil, pričanje gasilca in policista pa porota pri odločanju ne bo upoštevala.