Sojenje v primeru Harveyja Weinsteina se bo nadaljevalo 29. maja

Novica, da je sodišče Harveyju Weinsteinu pred dnevi razveljavilo obsodbo zaradi spolnih zločinov, je šokirala številne zvezdnike. Mnogi so se tudi javno odzvali, še posebej igralke, ki so bile žrtve njegovih zločinov, med njimi tudi Ashley Judd. "To ni pošteno do žrtev. Še vedno živimo svojo resnico in vemo, kaj se je zgodilo," je še dejala igralka, ki je nekdanjega zvezdnika tudi prva obtožila napadov. In zgodba se je začela odvijati naprej.