Sojenje Weinsteinu razveljavljeno, ker porota ni bila soglasna

Newyorški sodnik Curtis Farber je razglasil nično razsodbo, potem ko je od porote dobil list papirja, na katerem je pisalo, da se ne more poenotiti, poroča New York Post.

To je bil že tretji sodni proces proti 74-letnemu Harveyju Weinsteinu zaradi spolnih napadov in zlorab. V New Yorku so ga leta 2020 obsodili na 23-letno zaporno kazen zaradi posilstva Jessice Mann, kar je prizivno sodišče države leta 2024 razveljavilo zaradi napak v postopku. Newyorški tožilci so vložili nove obtožnice in lani junija je bil obsojen zaradi spolnega napada na producentko Miriam Haley, za kar mu kazen še ni bila izrečena, vendar oproščen obtožbe spolnega napada na poljsko igralko Kajo Sokol.

Glede posilstva Mann je na istem sojenju prišlo do prepira med porotniki, zato je sodnik obtožnico razveljavil z možnostjo ponovne vložitve. Tožilstvo New Yorka je potem vložilo novo obtožnico, Weinstein pa je bil že prej v Kaliforniji obsojen na 16 let zapora zaradi posilstva evropske filmske igralke. Mann je tudi na tokratnem procesu pričala, da se je čustveno navezala na Weinsteina, vendar pa je skušala razmerje prekiniti, nakar jo je posilil. Producenta je opisovala kot nepredvidljivega. Nenehno naj bi ji razlagal, da lahko ustvari ali pa uniči kariere igralk.