Pri 47 letih umrla mati treh Diddyjevih otrok

Diddy in Kim Porter sta bila skupaj trinajst let in imata tri otroke.

Manekenko in igralko Kim Porter, ki je bila med leti 1994 in 2007 partnerica raperskega mogotca Seana "Diddyja" Combsa. Kot so poročali viri, je imela zadnje tedne znake gripe in pljučnice, reševalci pa so prišli na klic, ker naj bi ji zastalo srce. Našli so jo v postelji na njenem domu v Los Angelesu.

"Z žalostjo lahko potrdimo, da je odšla Kim Porter. Prosimo vas, da družinama pustite zasebnost v tem težkem obdobju,"so zapisali Diddyjevi predstavniki. Resnični vzrok smrti še ni znan.

Par je bil skupaj trinajst let, njuna zveza pa je razpadla zaradi njegovega varanja. Ostala sta v prijateljskih odnosih ter kasneje priznala, da čeprav nista več romantično povezana, delujeta tvorno v vzgoji otrok in da njuna družina zgledno deluje. Rodili so se jima trije otroci, 20-letni Christian in 11-letni dvojčici D'Lila Starin Jessie James. Diddy je tudi pomagal vzgajati njenega 27-letnega sina Quincyja, ki ga je imela iz zveze s pevcem in producentomAl B. Sureom.