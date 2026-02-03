Šok v Beogradu: na vilo Zdravka Čolića odvrgli bombo

V noči s ponedeljka na torek je v srbskem naselju Dedinje močno počilo. Na eno od nepremičnin je bila namreč odvržena bomba, ki je na objektu povzročila veliko materialne škode. Lastnik napadene nepremičnine pa ni nihče drug kot legendarni balkanski glasbenik Zdravko Čolić. Kot poroča srbski Kurir, v napadu ni bil nihče poškodovan.
Luksuzni objekt 74-letnega glasbenika in okolico trenutno preiskujeta policija in Višje državno tožilstvo. Incident je med prebivalci Beograda povzročil precej zaskrbljenosti, predvsem zato, ker je žrtev slavna oseba. Prav tako je elitna soseska precej gosto poseljena, zato se številni zdaj bojijo za svojo varnost.
Pristojni organi so z uradnimi informacijami sicer precej skopi, poleg dejstva, da je materialna škoda na fasadi in ograji hiše ter na steklu parkiranega avtomobila in da ni žrtev, ni natančnejših informacij. Kot poročajo tuji mediji, je njihova prioriteta identifikacija storilcev in določitev motivov, ki so jih vodili pri napadu na nepremičnino izjemno priljubljenega pevca.
Balkanski zvezdnik se na dogodek še ni odzval, kot poroča srbski Telegraf, je bil v času napada z ženo in mlajšo hčerko v hiši, zbudil pa naj bi jih glasen pok. Incident ni pretresel le lokalne, temveč tudi širšo regionalno javnost. Po novici o napadu so se na družbenih omrežjih oglasili številni njegovi oboževalci in izrazili skrb za njegovo dobro počutje.
Zdravko Čolić je eden najbolj priljubljenih in prepoznavnih jugoslovanskih ter balkanskih pevcev zabavne glasbe. S svojo kariero, ki se je začela v 60. letih 20. stoletja, je postal ikona glasbene scene nekdanje Jugoslavije. Njegove pesmi, znane po melodičnosti in čustvenosti, so še danes izjemno priljubljene med različnimi generacijami. Čolić je znan po svojem šarmu, močnem glasu in nepozabnih koncertih, ki so pogosto razprodani. Njegov vpliv presega glasbo, saj je postal kulturna ikona, ki združuje ljudi po vsej regiji.
Dedinje je elitna soseska v Beogradu, Srbiji, ki je znana kot najbogatejše in najprestižnejše območje v mestu. Nahaja se na vzpetini s pogledom na reko Savo in Donavo. Soseska je dom številnim veleposlaništvom, rezidencam predsednika Srbije ter vilam uglednih poslovnežev, politikov in kulturnih osebnosti, vključno z glasbeniki. Zaradi svoje ekskluzivnosti in visoke varnosti je Dedinje pogosto omenjeno v medijih, zlasti ko gre za življenja srbske elite.
Uporaba eksplozivnih sredstev, kot so bombe ali ročne bombe, v napadih na nepremičnine ali osebe je pogost del kriminala in terorizma. V urbanih okoljih se takšni napadi pogosto izvajajo z namenom povzročiti strah, škodo ali kot opozorilo. Motivi so lahko različni, od maščevanja, poskusov izsiljevanja, do obračunov med kriminalnimi združbami ali celo osebnih zamer. Natančna preiskava in identifikacija storilcev sta ključni za razumevanje specifičnega konteksta in preprečevanje nadaljnjih incidentov.
