Šok v Beogradu: na vilo Zdravka Čolića odvrgli bombo

V noči s ponedeljka na torek je v srbskem naselju Dedinje močno počilo. Na eno od nepremičnin je bila namreč odvržena bomba, ki je na objektu povzročila veliko materialne škode. Lastnik napadene nepremičnine pa ni nihče drug kot legendarni balkanski glasbenik Zdravko Čolić. Kot poroča srbski Kurir, v napadu ni bil nihče poškodovan.

Zdravku Čoliću trenutno sicer ni do smeha, saj so se nepridipravi spravili na njegovo vilo na Dedinju. FOTO: Aleksandar Kerekeš

Luksuzni objekt 74-letnega glasbenika in okolico trenutno preiskujeta policija in Višje državno tožilstvo. Incident je med prebivalci Beograda povzročil precej zaskrbljenosti, predvsem zato, ker je žrtev slavna oseba. Prav tako je elitna soseska precej gosto poseljena, zato se številni zdaj bojijo za svojo varnost.

Napad z bombo na vilo Zdravka Čolića, ikone nekdanje Jugoslavije, je povzročil materialno škodo, a na srečo ni bilo poškodovanih oseb. Policija intenzivno preiskuje okoliščine napada in identiteto storilcev.

Pristojni organi so z uradnimi informacijami sicer precej skopi, poleg dejstva, da je materialna škoda na fasadi in ograji hiše ter na steklu parkiranega avtomobila in da ni žrtev, ni natančnejših informacij. Kot poročajo tuji mediji, je njihova prioriteta identifikacija storilcev in določitev motivov, ki so jih vodili pri napadu na nepremičnino izjemno priljubljenega pevca.

Balkanski zvezdnik se na dogodek še ni odzval, kot poroča srbski Telegraf, je bil v času napada z ženo in mlajšo hčerko v hiši, zbudil pa naj bi jih glasen pok. Incident ni pretresel le lokalne, temveč tudi širšo regionalno javnost. Po novici o napadu so se na družbenih omrežjih oglasili številni njegovi oboževalci in izrazili skrb za njegovo dobro počutje.