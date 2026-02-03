Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Šok v Beogradu: na vilo Zdravka Čolića odvrgli bombo

Dedinje, 03. 02. 2026 12.49 pred 54 minutami 2 min branja 15

Avtor:
K.A.
Zdravko Čolić je glasbena legenda.

Beograjčane, natančneje prebivalce Dedinja, je v noči s ponedeljka na torek zbudil glasen pok. V soseski, kjer ima svojo luksuzno vilo tudi eden najbolj znanih balkanskih pevcev Zdravko Čolić, je namreč počila bomba. In prav slavni glasbenik je bil tisti, ki je bil napaden. Na njegovo nepremičnino je bilo odvrženo eksplozivno sredstvo, ki je na objektu povzročilo veliko škode, k sreči pa ni bilo poškodovanih oseb.

V noči s ponedeljka na torek je v srbskem naselju Dedinje močno počilo. Na eno od nepremičnin je bila namreč odvržena bomba, ki je na objektu povzročila veliko materialne škode. Lastnik napadene nepremičnine pa ni nihče drug kot legendarni balkanski glasbenik Zdravko Čolić. Kot poroča srbski Kurir, v napadu ni bil nihče poškodovan.

Zdravku Čoliću trenutno sicer ni do smeha, saj so se nepridipravi spravili na njegovo vilo na Dedinju.
Zdravku Čoliću trenutno sicer ni do smeha, saj so se nepridipravi spravili na njegovo vilo na Dedinju.
FOTO: Aleksandar Kerekeš

Luksuzni objekt 74-letnega glasbenika in okolico trenutno preiskujeta policija in Višje državno tožilstvo. Incident je med prebivalci Beograda povzročil precej zaskrbljenosti, predvsem zato, ker je žrtev slavna oseba. Prav tako je elitna soseska precej gosto poseljena, zato se številni zdaj bojijo za svojo varnost.

Napad z bombo na vilo Zdravka Čolića, ikone nekdanje Jugoslavije, je povzročil materialno škodo, a na srečo ni bilo poškodovanih oseb. Policija intenzivno preiskuje okoliščine napada in identiteto storilcev.

Pristojni organi so z uradnimi informacijami sicer precej skopi, poleg dejstva, da je materialna škoda na fasadi in ograji hiše ter na steklu parkiranega avtomobila in da ni žrtev, ni natančnejših informacij. Kot poročajo tuji mediji, je njihova prioriteta identifikacija storilcev in določitev motivov, ki so jih vodili pri napadu na nepremičnino izjemno priljubljenega pevca.

Preberi še Zdravko Čolić iskreno priznal: Slovenija je ena najlepših dežel na svetu

Balkanski zvezdnik se na dogodek še ni odzval, kot poroča srbski Telegraf, je bil v času napada z ženo in mlajšo hčerko v hiši, zbudil pa naj bi jih glasen pok. Incident ni pretresel le lokalne, temveč tudi širšo regionalno javnost. Po novici o napadu so se na družbenih omrežjih oglasili številni njegovi oboževalci in izrazili skrb za njegovo dobro počutje.

Razlagalnik

Zdravko Čolić je eden najbolj priljubljenih in prepoznavnih jugoslovanskih ter balkanskih pevcev zabavne glasbe. S svojo kariero, ki se je začela v 60. letih 20. stoletja, je postal ikona glasbene scene nekdanje Jugoslavije. Njegove pesmi, znane po melodičnosti in čustvenosti, so še danes izjemno priljubljene med različnimi generacijami. Čolić je znan po svojem šarmu, močnem glasu in nepozabnih koncertih, ki so pogosto razprodani. Njegov vpliv presega glasbo, saj je postal kulturna ikona, ki združuje ljudi po vsej regiji.

Dedinje je elitna soseska v Beogradu, Srbiji, ki je znana kot najbogatejše in najprestižnejše območje v mestu. Nahaja se na vzpetini s pogledom na reko Savo in Donavo. Soseska je dom številnim veleposlaništvom, rezidencam predsednika Srbije ter vilam uglednih poslovnežev, politikov in kulturnih osebnosti, vključno z glasbeniki. Zaradi svoje ekskluzivnosti in visoke varnosti je Dedinje pogosto omenjeno v medijih, zlasti ko gre za življenja srbske elite.

Uporaba eksplozivnih sredstev, kot so bombe ali ročne bombe, v napadih na nepremičnine ali osebe je pogost del kriminala in terorizma. V urbanih okoljih se takšni napadi pogosto izvajajo z namenom povzročiti strah, škodo ali kot opozorilo. Motivi so lahko različni, od maščevanja, poskusov izsiljevanja, do obračunov med kriminalnimi združbami ali celo osebnih zamer. Natančna preiskava in identifikacija storilcev sta ključni za razumevanje specifičnega konteksta in preprečevanje nadaljnjih incidentov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Zdravko Čolić Beograd bomba napad na vilo policija preiskava

Pevka o kritikah na račun drzne oprave: Hihitam se jim

KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
heroj2000
03. 02. 2026 13.36
SDS, Čolić, Thompson, gliha vkup štriha.
Odgovori
+1
1 0
Buci in Bobo
03. 02. 2026 13.34
Od njegove "poezije" dobim nočne more.
Odgovori
+2
3 1
Peni Stojanović
03. 02. 2026 13.34
vse je to ok, moderni casi...moderne fore
Odgovori
0 0
2fast4
03. 02. 2026 13.34
Z cviljenjem do bajnih zneskov...
Odgovori
+0
3 3
Panter 63
03. 02. 2026 13.27
Dobro da je Srb, njega vsi poznajo.Ce pa bi bil Hrvat bi bilo že 100 komentarjev in od tega večinoma s vprašanjem" kdo je to". Delavec,Dzonborno, Ptuj si......bo že komentirali.
Odgovori
-3
0 3
royayers
03. 02. 2026 13.17
srbija je parodija od drzave
Odgovori
+8
9 1
Yeah mwa
03. 02. 2026 13.25
Gospodarskega kriminala na glavo prebivalcev je več v Sloveniji
Odgovori
+1
2 1
a res je
03. 02. 2026 13.12
Mogoče hoče kdo od mafijcev priti do njegove nepremičnine. Sicer pa je znana zgodba, da bi naj bil Zdravo Čolic vpleten v času Jugoslavije v preprodajanje drog.
Odgovori
+0
3 3
Morgoth
03. 02. 2026 13.10
Mafijska posla - srbski nacionalni šport!
Odgovori
+6
8 2
Sekira
03. 02. 2026 13.08
Kakšna elitna soseska? Tam je doma večina mafijašev.
Odgovori
+6
7 1
Maxx365
03. 02. 2026 13.26
Elitni kriminalci.
Odgovori
+2
2 0
Buci in Bobo
03. 02. 2026 13.04
Laž.
Odgovori
+3
3 0
Maxx365
03. 02. 2026 13.28
In zdaj si spet ti najbolj pameten.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Slovenska pevka z ganljivo objavo potrdila nosečnost
Dvojčka z dvema očetoma: redki biološki pojav, ki je osupnil svet
Dvojčka z dvema očetoma: redki biološki pojav, ki je osupnil svet
Tragični udarec pred OI: skakalec izgubil očeta
Tragični udarec pred OI: skakalec izgubil očeta
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
zadovoljna
Portal
Kavbojke, ki bodo pravi hit letošnje pomladi
Kdo je britanska zvezdnica, ki je osvojila grammyja za najboljšo novo izvajalko
Kdo je britanska zvezdnica, ki je osvojila grammyja za najboljšo novo izvajalko
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, ribe poslušajo svoje srce
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, ribe poslušajo svoje srce
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
vizita
Portal
Mesojedci naj bi imeli več možnosti za dolgo življenje, razkriva študija
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
cekin
Portal
Prihranite 100 evrov na mesec brez odrekanja
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Lani rekordno povpraševanje po zlatu
Lani rekordno povpraševanje po zlatu
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
moskisvet
Portal
Bruce Willis se ne zaveda svoje bolezni
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
dominvrt
Portal
Pazljivo pri sajenju pampaške trave
Zakaj imajo psi na smrčku jamico? Skrivnost pasjega filtruma
Zakaj imajo psi na smrčku jamico? Skrivnost pasjega filtruma
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
7 pravil zimskega kompostiranja
7 pravil zimskega kompostiranja
okusno
Portal
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Okusen namaz, ki nas vrne v brezskrbne šolske dni
Okusen namaz, ki nas vrne v brezskrbne šolske dni
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506