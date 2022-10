Šola Kanyjeja Westa le nekaj ur po zaprtju: Vračamo se z maščevanjem.

Le dan po tem, ko je kontroverzni ameriški raper Kanye West zaprl vrata svoje Akademije Donda in staršem kar prek elektronske pošte javil, da šola v tem in naslednjem letu ne bo izvajala pouka, si je glasbenik očitno premislil. Šola je v njegovem imenu staršem namreč poslala novo, zgovorno sporočilo.

"Dragi starši in zaposleni, pridružite se nam pri bogoslužju za vrnitev Akademije Donda. S pomočjo staršev in skupnosti smo nazaj. Vračamo se z maščevanjem! Otroci iz akademije bodo spremenili svet," se je glasil zapis, ki je vseboval še opravičilo za pozno informacijo in pozdrav: "Se vidimo jutri zgodaj zjutraj."

Nenavadno elektronsko sporočilo je eden izmed staršev delil z ameriškim TMZ-jem, ta pa je novico hitro poslal v svet in pri mnogih vzbudil vprašanja. Mike Sington, eden vodilnih pri ameriški televiziji NBCUniversal, se je na Twitterju spraševal, ali šola pravzaprav sploh nudi varno okolje otrokom in ali služba za zaščito otrok sploh ve, kaj se tam dejansko dogaja. Podobno so se spraševali še mnogi drugi, ki so fotografije otrok v enakih oblačilih primerjali s fotografijami pripadnikov kulta.