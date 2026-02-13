Solidarni zvezdniki: Za Van Der Beekovo družino zbrali več kot dva milijona

Pred dnevi se je po boju z rakom na debelem črevesju za vedno poslovil James Van Der Beek, ki je zaslovel kot Dawson Leery v seriji Simpatije. Zvezdnik se je vse od leta 2023 boril z boleznijo, ki je bila na koncu žal močnejša od njega. Kljub vsemu je za zdravljenje porabil veliko denarja, po njegovi smrti pa se je njegova družina znašla v težki finančni situaciji.

James Van Der Beek je umrl po boju z rakom na debelem črevesju. FOTO: Profimedia

Po novici, da ga ni več med nami, so hollywoodski zvezdniki stopili skupaj in dokazali, da so zelo solidarni. V kampanji GoFundMe, katere cilj je zbiranje sredstev za njegovo ženo in šest otrok, so v samo dveh dneh zbrali več kot dva milijona ameriških dolarjev oziroma več kot 1.684.000 evrov. Med številnimi posamezniki in oboževalci, ki so prispevali k zbiranju sredstev, so bili tudi izjemno ugledni posamezniki iz sveta filma in zabavne industrije.

Steven Spielberg je družini pokojnega igralca namenil 25.000 dolarjev. FOTO: AP

Režiser Steven Spielberg in njegova žena Kate Capshaw sta denimo donirala izjemnih 25.000 ameriških dolarjev oziroma okoli 21.000 evrov, kar je bil pomemben znak solidarnosti, saj se pokojni 48-letnik in slavni režiser nista poznala oziroma nista nikoli skupaj sodelovala na snemanju. Je pa res, da je lik, ki je zvezdnika izstrelil med zvezde in ga za vedno zapisal v srca številnih, tudi slovenskih oboževalcev serije, občudoval Spielberga, saj je imel v svoji spalnici številne plakate njegovih filmov.

Mesečno donacijo v višini 2500 dolarjev oziroma 2100 evrov bo mesečno prispevala tudi z oskarjem nagrajena igralka Zoe Saldaña. Med tistimi, ki so družini namenili nekaj svojih lastnih finančnih sredstev, so tudi režiser filmske uspešnice Žlehtnoba Jon M. Chu, ki je doniral 10.000 dolarjev oziroma 8424 evrov, ter filmska producentka Lyn Lear, ki bo družini pomagala z mesečno donacijo petih tisočakov oziroma 4212 evrov. Dobrodelni so bili tudi glasbeni menedžer Guy Oseary, producentka Julie Plec, plesalec Derek Hough, voditeljica Ricki Lake in igralka Kaley Cuoco.

Zbrana sredstva bodo uporabljena za osnovne življenjske stroške in podporo izobraževanju igralčevih otrok. Kot so navedli na spletni strani GoFundMe, so medicinski stroški in podaljšan boj proti raku družino stali precej denarja.