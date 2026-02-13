Naslovnica
Tuja scena

Solidarni zvezdniki: Za Van Der Beekovo družino zbrali več kot dva milijona

Los Angeles, 13. 02. 2026 18.40 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
K.A.
Zvezdnik z dražbo predmetov do finančnih sredstev za zdravljenja raka

Po smrti priljubljenega igralca Jamesa Van Der Beeka so številni zvezdniki stopili skupaj za pomoč njegovi družini. V samo dveh dneh od igralčeve smrti so z dobrodelno kampanjo GoFundMe, ki je bila ustanovljena za pomoč družini pokojnega zvezdnika, zbrali več kot dva milijona ameriških dolarjev oziroma več kot 1.684.000 evrov. Denar bodo namenili njegovi družini, ki se je po smrti 48-letnika znašla v težki finančni situaciji.

Pred dnevi se je po boju z rakom na debelem črevesju za vedno poslovil James Van Der Beek, ki je zaslovel kot Dawson Leery v seriji Simpatije. Zvezdnik se je vse od leta 2023 boril z boleznijo, ki je bila na koncu žal močnejša od njega. Kljub vsemu je za zdravljenje porabil veliko denarja, po njegovi smrti pa se je njegova družina znašla v težki finančni situaciji.

James Van Der Beek je umrl po boju z rakom na debelem črevesju.
James Van Der Beek je umrl po boju z rakom na debelem črevesju.
FOTO: Profimedia

Po novici, da ga ni več med nami, so hollywoodski zvezdniki stopili skupaj in dokazali, da so zelo solidarni. V kampanji GoFundMe, katere cilj je zbiranje sredstev za njegovo ženo in šest otrok, so v samo dveh dneh zbrali več kot dva milijona ameriških dolarjev oziroma več kot 1.684.000 evrov. Med številnimi posamezniki in oboževalci, ki so prispevali k zbiranju sredstev, so bili tudi izjemno ugledni posamezniki iz sveta filma in zabavne industrije.

Steven Spielberg je družini pokojnega igralca namenil 25.000 dolarjev.
Steven Spielberg je družini pokojnega igralca namenil 25.000 dolarjev.
FOTO: AP

Režiser Steven Spielberg in njegova žena Kate Capshaw sta denimo donirala izjemnih 25.000 ameriških dolarjev oziroma okoli 21.000 evrov, kar je bil pomemben znak solidarnosti, saj se pokojni 48-letnik in slavni režiser nista poznala oziroma nista nikoli skupaj sodelovala na snemanju. Je pa res, da je lik, ki je zvezdnika izstrelil med zvezde in ga za vedno zapisal v srca številnih, tudi slovenskih oboževalcev serije, občudoval Spielberga, saj je imel v svoji spalnici številne plakate njegovih filmov.

Preberi še Zvezdnica z mesečno donacijo v pomoč družini pokojnega igralca

Mesečno donacijo v višini 2500 dolarjev oziroma 2100 evrov bo mesečno prispevala tudi z oskarjem nagrajena igralka Zoe Saldaña. Med tistimi, ki so družini namenili nekaj svojih lastnih finančnih sredstev, so tudi režiser filmske uspešnice Žlehtnoba Jon M. Chu, ki je doniral 10.000 dolarjev oziroma 8424 evrov, ter filmska producentka Lyn Lear, ki bo družini pomagala z mesečno donacijo petih tisočakov oziroma 4212 evrov. Dobrodelni so bili tudi glasbeni menedžer Guy Oseary, producentka Julie Plec, plesalec Derek Hough, voditeljica Ricki Lake in igralka Kaley Cuoco.

Zbrana sredstva bodo uporabljena za osnovne življenjske stroške in podporo izobraževanju igralčevih otrok. Kot so navedli na spletni strani GoFundMe, so medicinski stroški in podaljšan boj proti raku družino stali precej denarja.

Razlagalnik

GoFundMe je spletna platforma za množično financiranje, ki posameznikom, skupinam in dobrodelnim organizacijam omogoča zbiranje denarnih sredstev za različne namene. Uporabniki lahko ustvarijo osebne strani za kampanje in delijo svoje zgodbe, da bi pritegnili donacije. Platforma je postala priljubljeno orodje za podporo posameznikom v stiski, zbiranju sredstev za zdravstvene stroške, izobraževanje, dobrodelne projekte in druge nujne primere.

James Van Der Beek je ameriški igralec, ki je najbolj znan po svoji glavni vlogi Dawsona Leeryja v mladinski dramski seriji 'Simpatije' (Dawson's Creek), ki se je predvajala od leta 1998 do 2003. Po uspehu serije je igral v številnih drugih filmih in televizijskih oddajah, vključno z vlogami v serijah 'Don't Trust the B---- in Apartment 23' in 'Pose'.

Rak debelega črevesja, znan tudi kot kolorektalni karcinom, je oblika raka, ki izvira iz debelega črevesa ali danke. Običajno se začne kot majhne, nerakave (benigne) izrastline, imenovane polipi, na notranji steni debelega črevesa. Sčasoma lahko nekateri od teh polipov postanejo rakavi. Simptomi se lahko pojavijo šele v napredovalih fazah bolezni in vključujejo spremembe v odvajanju blata, krvavitve iz danke, bolečine v trebuhu in nepojasnjeno izgubo teže. Zgodnje odkrivanje s pregledi, kot je kolonoskopija, je ključnega pomena za uspešno zdravljenje.

Steven Spielberg je eden najbolj vplivnih in komercialno uspešnih filmskih režiserjev in producentov v zgodovini kinematografije. S svojo kariero, ki traja več desetletij, je režiral in produciral številne ikonične filme, ki so pustili neizbrisen pečat v popkulturi. Med njegova najbolj znana dela spadajo 'A.I. Umjetna inteligencija', 'E.T. – Vesoljček', 'Jurski park', 'Schindlerjev seznam', 'Reševanje vojaka Ryana' in 'Brez povratka'. Njegovi filmi pogosto združujejo elemente pustolovščine, znanstvene fantastike, zgodovinske drame in čustvenih zgodb, kar mu je prineslo številne nagrade, vključno z oskarji.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
James Van Der Beek Dawson's Creek GoFundMe rak na debelem črevesju zvezdniki Hollywooda dobrodelnost družinska podpora

HitraVeverca
13. 02. 2026 19.59
Saj lepo ne, ampak, ne verjamem da je miljonarjem potrebno zbirati za družino.
bibaleze
