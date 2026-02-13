Solidarni zvezdniki: Za Van Der Beekovo družino zbrali več kot dva milijona

Pred dnevi se je po boju z rakom na debelem črevesju za vedno poslovil James Van Der Beek, ki je zaslovel kot Dawson Leery v seriji Simpatije. Zvezdnik se je vse od leta 2023 boril z boleznijo, ki je bila na koncu žal močnejša od njega. Kljub vsemu je za zdravljenje porabil veliko denarja, po njegovi smrti pa se je njegova družina znašla v težki finančni situaciji.
Po novici, da ga ni več med nami, so hollywoodski zvezdniki stopili skupaj in dokazali, da so zelo solidarni. V kampanji GoFundMe, katere cilj je zbiranje sredstev za njegovo ženo in šest otrok, so v samo dveh dneh zbrali več kot dva milijona ameriških dolarjev oziroma več kot 1.684.000 evrov. Med številnimi posamezniki in oboževalci, ki so prispevali k zbiranju sredstev, so bili tudi izjemno ugledni posamezniki iz sveta filma in zabavne industrije.
Režiser Steven Spielberg in njegova žena Kate Capshaw sta denimo donirala izjemnih 25.000 ameriških dolarjev oziroma okoli 21.000 evrov, kar je bil pomemben znak solidarnosti, saj se pokojni 48-letnik in slavni režiser nista poznala oziroma nista nikoli skupaj sodelovala na snemanju. Je pa res, da je lik, ki je zvezdnika izstrelil med zvezde in ga za vedno zapisal v srca številnih, tudi slovenskih oboževalcev serije, občudoval Spielberga, saj je imel v svoji spalnici številne plakate njegovih filmov.
Mesečno donacijo v višini 2500 dolarjev oziroma 2100 evrov bo mesečno prispevala tudi z oskarjem nagrajena igralka Zoe Saldaña. Med tistimi, ki so družini namenili nekaj svojih lastnih finančnih sredstev, so tudi režiser filmske uspešnice Žlehtnoba Jon M. Chu, ki je doniral 10.000 dolarjev oziroma 8424 evrov, ter filmska producentka Lyn Lear, ki bo družini pomagala z mesečno donacijo petih tisočakov oziroma 4212 evrov. Dobrodelni so bili tudi glasbeni menedžer Guy Oseary, producentka Julie Plec, plesalec Derek Hough, voditeljica Ricki Lake in igralka Kaley Cuoco.
GoFundMe je spletna platforma za množično financiranje, ki posameznikom, skupinam in dobrodelnim organizacijam omogoča zbiranje denarnih sredstev za različne namene. Uporabniki lahko ustvarijo osebne strani za kampanje in delijo svoje zgodbe, da bi pritegnili donacije. Platforma je postala priljubljeno orodje za podporo posameznikom v stiski, zbiranju sredstev za zdravstvene stroške, izobraževanje, dobrodelne projekte in druge nujne primere.
James Van Der Beek je ameriški igralec, ki je najbolj znan po svoji glavni vlogi Dawsona Leeryja v mladinski dramski seriji 'Simpatije' (Dawson's Creek), ki se je predvajala od leta 1998 do 2003. Po uspehu serije je igral v številnih drugih filmih in televizijskih oddajah, vključno z vlogami v serijah 'Don't Trust the B---- in Apartment 23' in 'Pose'.
Rak debelega črevesja, znan tudi kot kolorektalni karcinom, je oblika raka, ki izvira iz debelega črevesa ali danke. Običajno se začne kot majhne, nerakave (benigne) izrastline, imenovane polipi, na notranji steni debelega črevesa. Sčasoma lahko nekateri od teh polipov postanejo rakavi. Simptomi se lahko pojavijo šele v napredovalih fazah bolezni in vključujejo spremembe v odvajanju blata, krvavitve iz danke, bolečine v trebuhu in nepojasnjeno izgubo teže. Zgodnje odkrivanje s pregledi, kot je kolonoskopija, je ključnega pomena za uspešno zdravljenje.
Steven Spielberg je eden najbolj vplivnih in komercialno uspešnih filmskih režiserjev in producentov v zgodovini kinematografije. S svojo kariero, ki traja več desetletij, je režiral in produciral številne ikonične filme, ki so pustili neizbrisen pečat v popkulturi. Med njegova najbolj znana dela spadajo 'A.I. Umjetna inteligencija', 'E.T. – Vesoljček', 'Jurski park', 'Schindlerjev seznam', 'Reševanje vojaka Ryana' in 'Brez povratka'. Njegovi filmi pogosto združujejo elemente pustolovščine, znanstvene fantastike, zgodovinske drame in čustvenih zgodb, kar mu je prineslo številne nagrade, vključno z oskarji.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.