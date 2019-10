Šolo zapustila pri 10 letih: zdaj ne zna rešiti sinove domače naloge

Glasbenica in igralka Hilary Duff je na svojem Instagram profilu objavila fotografijo, s katero je razkrila, da ima njen sin Luca težave pri reševanju matematične naloge. Pa ne le on – tudi ona. Kot je namreč priznala, je osnovno šolo obiskovala do tretjega razreda, nato pa se je zaradi zgodnje igralske kariere s pomočjo inštruktorjev šolala od doma.

''Domača naloga že v drugem razredu ni več mačji kašelj. 'Pravo šolo' sem nehala obiskovati že v tretjem razredu, tako, da mi pravzaprav ni pomoči ... Med opazovanjem njegove domače naloge si razbijam glavo z razmišljanjem, kaj me še čaka naslednje leto,'' je zapisala in dodala, da se je ob sinovem učenju matematike in narave tudi sama veliko naučila.

Hilary Duff je svoj karierni preboj doživela leta 1998 pri starosti 10 let, ko je zaigrala v fantazijskem otroškem filmu Casper sreča Wendy. Leta 2001 je stopila v čevlje priljubljene disneyjeve junakinje Lizzie McQuirre, šov pa je trajal do leta 2004. Duffova je kasneje zaigrala v še nekaj filmih in serijah, preizkusila pa se je tudi v glasbenih vodah.