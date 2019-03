Solstafir: Atmosferični jezdeci islandskih meglic na krilih težkih zvokov kitar

Zasedba Sólstafir je ob vnovičnem obisku Slovenije navdušila z godalnim kvartetom in posebnim dvodelnim koncertom v napolnjenem Kinu Šiška. In četudi človek ne razume niti besedice islandščine, se je bilo možno zlahka predati posebej čutnemu in vrhunskemu glasbenemu potovanju.

Solstafir z godalnim kvartetom FOTO: Miro Majcen

Sólstafir so metalci z Islandije, ki so sredi 90. let začeli z vikinškim in black metalom, a so potem, že z drugim albumom postali nekaj povsem drugega, svojevrstnega, samosvojega, ambientalno poduhovljenega. Od albuma Svartir Sandar leta 2011 pri založbi Season of Mist ter pesmiin videospota Fjara, ki ima, zanimivo več kot desetkrat toliko ogledov, kot je prebivalcev Islandije, so si pridobili kultni status in od svojih metal korenin glasbo popeljali v območje atmosferične ambientale, ki se podobno kot pri njihovih kolegih Sigur Ros giblje med nežnimi in spevnimi melodijami in jeznimi, a zelo prepričljivimi kitarskimi rifi.

Solstafir z godalnim kvartetom

Če so še pred leti imeli na odru nasnete klaviature, imajo danes klaviaturista, tokrat pa so se v Sloveniji oglasili še z godalnim kvartetom štirih brhkih mladenk. Predstavili pa so leta 2017 izdan album Berdreyminn ter nekatere koncertne favorite. Njihova unikatna mešanica marsikoga spodbudi, da se z zaprtimi očmi preda čudovitim zvokom, ki mejijo od spevnih melodij pa do ambientalno-psihadeličnih vložkov na metalsko-rockersko podlago.

Solstafir z godalnim kvartetom

Poleg BjörkinSigur Ros so Sólstafir z leti zagotovo postali eden najbolj znanih islandskih izvoznih artiklov, z zadnjimi tremi albumi, leta 2014 s ploščo Ótta in zadnjim iz leta 2017 pa posegli po vrhovih lestvic v svojem žanru, če si seveda drznemo Sólstafir uvrstiti pod metal, če že, prej v post-metal ali ambientalni metal.

Solstafir z godalnim kvartetom

Gotovo je, da njihova glasba ustvari posebno vzdušje, za nekatere podobno meditaciji, za druge pa morda nekakšen glasbeni orgazem, ki ga je težko opisati. Ljudje se sicer odzivajo na različne načine, nekateri s kriki navdušenja, spet drugi potrebujejo nekaj časa, da od vseh čustev in nadnaravne lepote, ki jo ustvarja njihova glasba, spet pristanejo trdno na tleh.

Solstafir z godalnim kvartetom