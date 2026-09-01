Solze, objemi in olajšanje: Tupacova družina po 30 letih dočakala epilog

Skoraj tri desetletja po umoru ameriškega raperja Tupaca Shakurja je njegova družina v Las Vegasu doživela trenutek, na katerega je čakala od tragične septembrske noči leta 1996. Ko je porota Duanea "Keffeja D" Davisa spoznala za krivega umora slovitega raperja, so sodno dvorano preplavila močna čustva. Tupacovi svojci in prijatelji so namreč jokali, se tolažili z objemi – predvsem pa se jim je z ramen zvalilo težko breme. Po zaključku sojenja so stopili tudi do glavnega namestnika okrožnega tožilca Marca DiGiacoma ter se mu zahvalili.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Tupacova družina in prijatelji Profimedia

Tupacova družina in prijatelji Profimedia

Tupacova družina in prijatelji Profimedia





Pred sodiščem so se medtem zbrali tudi številni Tupacovi oboževalci, da bi izkazali svojo podporo. Nekateri so jokali, drugi pa vzklikali in se veselili nad razsodbo. Ena od oboževalk, ki je spremljala celoten proces, je povedala, da je bilo nenavadno občutiti srečo ob zavedanju, da bo nekdo zaradi tega odšel v zapor, vendar jo je pogled na Tupacovo družino spomnil na vse, kar je ta prestala v zadnjih 30 letih. Tupacov bratranec Zayd Akinyela je bil po težko pričakovani obsodbi jasen: "Čakali smo 30 let, da lahko dostojno žalujemo."

Obsojeni Duane Keffe Davis. FOTO: Profimedia

Akinyela je že med sojenjem govoril o tem, kako težko je bilo družini po Tupacovi smrti živeti z dejstvom, da za njegov umor ni bil nihče kaznovan. Po njegovih besedah zdaj ne gre za to, da bi bolečina zaradi izgube izginila, temveč da je primer po skoraj 30 letih vendarle dobil sodni epilog. Posebej so se poklonili Tupacovi materi Afeni Shakur, ki je umrla leta 2016 in tako ni dočakala trenutka, ko je bil njegov primer pripeljan pred sodišče.

"Predvsem častimo Afeni Shakur – mater, katere moč in neomajna vera v resnico o njenem sinu sta ta boj nosili že dolgo, preden je kdorkoli od nas vedel, kam bo pripeljal," je zapisala Tupacova sestrična Aiysha Obafemi.