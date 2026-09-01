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Tuja scena

Solze, objemi in olajšanje: Tupacova družina po 30 letih dočakala epilog

Las Vegas, 01. 09. 2026 13.52 pred 58 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Tupacova družina in prijatelji

Ko je sodnik po 30 letih izrekel obsodbo za umor priljubljenega zvezdnika Tupaca Shakurja, je v sodni dvorani završalo. Fotografske bliskavice so ujele solze na licih Tupacove sestre, preostalih družinskih članov in prijateljev, prav tako stiske rok ter dolge objeme. Za krivega je bil spoznan nekdanji vodja ulične tolpe Duane "Keffe D" Davis.

Skoraj tri desetletja po umoru ameriškega raperja Tupaca Shakurja je njegova družina v Las Vegasu doživela trenutek, na katerega je čakala od tragične septembrske noči leta 1996. Ko je porota Duanea "Keffeja D" Davisa spoznala za krivega umora slovitega raperja, so sodno dvorano preplavila močna čustva.

Tupacovi svojci in prijatelji so namreč jokali, se tolažili z objemi – predvsem pa se jim je z ramen zvalilo težko breme. Po zaključku sojenja so stopili tudi do glavnega namestnika okrožnega tožilca Marca DiGiacoma ter se mu zahvalili.

Pred sodiščem so se medtem zbrali tudi številni Tupacovi oboževalci, da bi izkazali svojo podporo. Nekateri so jokali, drugi pa vzklikali in se veselili nad razsodbo. Ena od oboževalk, ki je spremljala celoten proces, je povedala, da je bilo nenavadno občutiti srečo ob zavedanju, da bo nekdo zaradi tega odšel v zapor, vendar jo je pogled na Tupacovo družino spomnil na vse, kar je ta prestala v zadnjih 30 letih.

Tupacov bratranec Zayd Akinyela je bil po težko pričakovani obsodbi jasen: "Čakali smo 30 let, da lahko dostojno žalujemo."

Obsojeni Duane Keffe Davis.
Obsojeni Duane Keffe Davis.
FOTO: Profimedia

Akinyela je že med sojenjem govoril o tem, kako težko je bilo družini po Tupacovi smrti živeti z dejstvom, da za njegov umor ni bil nihče kaznovan. Po njegovih besedah zdaj ne gre za to, da bi bolečina zaradi izgube izginila, temveč da je primer po skoraj 30 letih vendarle dobil sodni epilog. Posebej so se poklonili Tupacovi materi Afeni Shakur, ki je umrla leta 2016 in tako ni dočakala trenutka, ko je bil njegov primer pripeljan pred sodišče.

Preberi še Po skoraj 30 letih obsodba za umor Tupaca Shakurja

"Predvsem častimo Afeni Shakur – mater, katere moč in neomajna vera v resnico o njenem sinu sta ta boj nosili že dolgo, preden je kdorkoli od nas vedel, kam bo pripeljal," je zapisala Tupacova sestrična Aiysha Obafemi.

Razlagalnik

Tupac Shakur, znan tudi pod umetniškima imenoma 2Pac in Makaveli, je bil eden najvplivnejših ameriških raperjev vseh časov. V svoji glasbi je pogosto obravnaval teme socialne neenakosti, revščine, rasizma in nasilja v mestnih getih. Njegov edinstven slog pisanja besedil, ki je združeval poetično globino z surovo realnostjo, je močno zaznamoval hip-hop kulturo 90. let in navdihnil generacije umetnikov po vsem svetu.

Afeni Shakur je bila aktivistka, filantropistka in članica organizacije Črni panterji (Black Panther Party). V 60. in 70. letih prejšnjega stoletja je bila aktivno vključena v boj za pravice temnopoltih v ZDA. Bila je znana po svojem intelektu in neomajni predanosti pravičnosti, kar je kasneje prenesla tudi na svojega sina Tupaca. Po njegovi smrti je ustanovila sklad 'Tupac Amaru Shakur Foundation', ki podpira mlade umetnike in skrbi za ohranjanje njegove kulturne zapuščine.

Vojna med vzhodno in zahodno obalo je bila intenzivno rivalstvo v ameriški hip-hop sceni sredi 90. let. Konflikt se je odvijal med glasbenimi založbami in umetniki z obeh obal ZDA, pri čemer sta bila glavna predstavnika Death Row Records z zahodne obale (kjer je bil Tupac) in Bad Boy Records z vzhodne obale (kjer je bil The Notorious B.I.G.). Rivalstvo, ki se je začelo kot tekmovanje v glasbeni kakovosti, je hitro preraslo v nasilne spore, ki so tragično zahtevali življenja obeh omenjenih raperjev.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Tupac Shakur obsodba družina prijatelji epilog

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rok1211
01. 09. 2026 14.51
legenda repa..naši mu žal ne sežejo niti do kolen
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