'Sonce' iz Telebajskov pričakuje prvega otroka

Na Instagramu je delila fotografijo sonograma in zapisala: "Ko dva postaneta trije." V objavi je označila partnerja Rickyja Lathama. Ob veseli novici so jima čestitali številni uporabniki, ki so se ob tem čudili, kako hitro čas teče. Da leta zares hitro minevajo, so se strinjali tudi tuji mediji, ki so se v naslovih celo pošalili na račun svojih bralcev. "Sonce iz Telebajskov je noseče in da, vi ste stari," so zapisali pri E! News.

Spomnimo, Telebajski so se na televiziji premierno predstavili leta 1998 in hitro postali popularni. V Veliki Britaniji so osvojili več prestižnih nagrad bafta. Jess je v intervjuju leta 2015 razkrila, da je vlogo sonca osvojila popolnoma naključno. "V bolnišnici so me tehtali in ravno slučajno je bil tam takrat tudi producent, ki je iskal nasmejane dojenčke."