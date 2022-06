Sophia Bush je znova poročena

Igralka je dogodek opisala kot "najbolj čudovito, ganljivo presenečenje njenega življenja." Dodala je, da se je ob tem izkazalo, da je biti najljubša oseba svoji najljubši osebi najlepši občutek na svetu. Svoje občutke ob zaroki pa je delil tudi poslovnež, ki je ob fotografiji poljuba na ladjici pripisal: "Zelo se veselim življenja s teboj, moja ljubezen."

Igralko in poslovneža so začeli povezovati maja 2020, ko so ju opazili skupaj na sprehodu po Malibuju, kjer sta se držala za roke. Vse od takrat sta na družbenih omrežjih večkrat javno izkazala ljubezen in naklonjenost drug drugemu.