Sophia Bush po ločitvi od moža v zvezi z nogometašico Ashlyn Harris

Igralka Sophia Bush je meseca avgusta sporočila, da se z možem Grantom Hughesom po 13 mesecih zakona ločujeta. Podobno se je zgodilo z zakonom nogometašice Ashlyn Harris, ki se prav tako ločuje od žene Ali Krieger, s katero sta bili poročeni štiri leta, novico pa je sporočila septembra. Da to ni naključje, sedaj potrjujejo dobro obveščeni viri, ki pravijo, da se 41-letna igralka sedaj dobiva s 37-letno športnico.

Sophia Bush naj bi po ločitvi od moža Granta Hughesa že našla novo ljubezen. Zvezdnica serije One Tree Hill je bila opažena v družbi nogometašice Ashlyn Harris, ki je prav tako sredi ločitve od žene, dekleti pa sta se skupaj pojavili tudi na fotografijah na družbenih omrežjih. "Njuno razmerje je zelo sveže," je za Page Six povedal vir blizu novega para in potrdil: "A sta zagotovo par."

Bush in Harrisova naj bi se spoznali na enem izmed festivalov junija, od takrat naprej pa naj bi se njuno znanstvo razvijalo v romantični smeri. Ob tisti priložnosti je igralka na družbenem omrežju objavila fotografijo, na kateri je označila tudi nogometašico. Sophia je sicer že nekaj časa nazaj priznala, da je velika ljubiteljica nogometa, je pa tudi vlagateljica v klub FC Angel City s sedežem v LA-ju in že leta prijateljuje s Harrisom.

Leta 2020, ko je začela sodelovati s klubom, je dejala: "Za veliko ljubiteljico nogometa, kot sem sama, je ženski nogometni klub v domačem mestu kot uresničitev sanj. Biti del vodstva takšne ekipe, kot je ta, polna strastnih žensk in zaveznikov, ki si želijo zgraditi skupnost tako na igrišču kot izven njega, jim je mar za dediščino, integriteto in napredek športnic, je res navdihujoče."

Busheva je bila med letoma 2005 in 2006 poročena s soigralcem iz serije One Tree Hill, Chadom Michaelom Murrayjem. S Hughesom, podjetnikom in nepremičninskim investitorjem iz Tulse, se je poročila junija 2022, le leto pozneje, ko sta sporočila, da sta se zaročila. Novico, da se ločujeta, sta sporočila, ko je igralka preživela nekaj mesecev v Londonu, kjer je nastopala v gledališki predstavi.