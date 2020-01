Sophia Bush razočarana nad neprimernimi prizori v seriji

Zvezdnica, ki se je med drugim predstavila tudi v vlogi detektivke Erin Lindsay v seriji Chicaška policija, je dejala, da so scenaristi vključevali ogromno prizorov, kjer bi morala nastopiti v spodnjem perilu. Odločila se je, da bo povzdignila glas in na snemanju izpostavila, da takšni prizori niso sprejemljivi, saj noče biti zgled najstnicam in jih učiti napačne stvari.

Ko je Sophia stopila v čevlje lika Brooke Davis, ki je bila stara 17 let, so se ji pomanjkljiva oblačila zdela nesprejemljiva. Njen tedanji nadrejeni, ki ga ni želela imenovati, ji je v odgovor dejal:"No, ti si tista, ki lahko nekaj pokažeš in ljudje bi radi to videli."

Skupaj z drugimi ženskimi članicami igralske zasedbe je leta 2017 napisala pismo, v katerem obtožujejo ustvarjalca in voditelja serije One Tree HillMarka Schwahna spolnega nadlegovanja v času snemanja med letoma 2003 in 2013.