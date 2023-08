Sophia Bush se po letu dni zakona ločuje

Igralka Sophia Bush je po le letu dni zakona vložila zahtevo za ločitev od podjetnika Granta Hughesa. Kot je povedal vir blizu para, bosta še naprej skupaj vodila svojo neprofitno organizacijo in ostala dobra prijatelja. Novica o ločitvi je marsikoga presenetila, saj sta Sophia in Grant delovala srečna, še nedavno pa sta na družbenih omrežjih delila romantična zapisa ob prvi obletnici poroke.

Sophia Bush se je odločila, da bo končala zakon z Grantom Hughesom, s katerim je bila poročena le leto dni. Zvezdnica je že vložila zahtevo za ločitev, vir blizu igralke pa je za revijo People povedal: "Sophia in Grant sta bila prijatelja več kot deset let, v obdobju pandemije pa sta se še posebej zbližala preko skupne ljubezni do družbeno koristnih del. Še naprej bosta skupaj vodila svojo neprofitno organizacijo in ostala dobra prijatelja."

Novica o njunem razhodu je prišla kot strela z jasnega, saj sta se zakonca še nedavno na družbenih omrežjih drug drugemu poklonila ob prvi obletnici poroke in delila ljubezniva zapisa. "Danes je 365. dan, odkar te kličem mož. To je bila najboljša odločitev v mojem življenju in še vedno se počutim natanko tako – ekstatično. Smeje se greva skupaj naproti prihodnosti. Ljubim te, moj najljubši. Veselo obletnico," je junija ob skupni fotografiji pripisala zvezdnica, ki je nedavno izbrisala vse objave, na katerih je skupaj z možem, v javnosti pa so jo opazili brez poročnega prstana. Podobno objavo je na dan obletnice s svojimi sledilci delil tudi Hughes, ki je njuno prvo leto zakona označil za polno, lepo, dinamično, razburljivo in polno rasti. "Na tem planetu je sedem milijard ljudi, a ti si moja najljubša oseba," je še zapisal. Pred nekaj več kot mesecem je ob igralkinem rojstnem dnevu fotografijo srečnega para delila tudi njena soigralka iz serije One Tree Hill, Hilarie Burton.

Odločitev, da prekineta svojo zvezo, je prišla tudi nekaj tednov po tem, ko se je 41-letna Busheva vrnila domov iz Londona, kjer je morala zaradi zdravstvenih težav opustiti sodelovanje pri gledališki predstavi 2:22 A Ghost Story. V daljšem zapisu, ki ga je takrat delila na družbenem omrežju, je razložila, da je zaradi virusa zbolela, a še ni popolnoma okrevala. Kot ji je svetovala njena zdravstvena ekipa, je opustila nastopanje v gledališču, da bi se popolnoma pozdravila. Zvezdnica se je v objavi zahvalila soigralcem in oboževalcem za podporo, moža pa ni omenila. Skorajda nekdanja zakonca sta se med pandemijo povezala med dopisovanjem o knjigah in skupnih interesih na področju aktivizma in zavzemanja za boljšo družbo, kar je vodilo do daljših klicev in sčasoma do osebnih srečanj. Avgusta 2021 sta sporočila, da sta zaročena, odločitev za poroko pa ni bila najbolj enostavna, je pred časom priznala zvezdnica, za pomoč pa sta se takrat obrnila tudi na terapevta. Poročila sta se junija 2022 na Hughesovem posestvu v Oklahomi, čeprav nimata skupnih otrok, pa imata psičko rešenko, ki sta jo poimenovala Maggie.