Sophia Loren: Obžalujem, da se nisem poročila v beli obleki

Ljubezen med Sophio in Carlom je naletela tudi na ovire, saj se Carlo zaradi italijanskih zakonov ni mogel ločiti od svoje prve žene Giuliane Fiastri . Po tem, ko sta postala francoska državljana, se je le lahko ločil od Giuliane, in tako se je Sophia lahko poročila z ljubeznijo svojega življenja.

V pogovoru za Radio Times je dejala: "Težko je reči, da ničesar ne obžaluješ. V življenju imaš toliko izkušenj, vendar sem se vedno trudila živeti brez obžalovanja. Mislim, da sem dosegla mirno življenje. Imam vse, kar sem si kdaj želela: to je čudovita družina s krasnimi otroki in vnuki. Edino, kar malo obžalujem, je to, da se nisem poročila v beli obleki. To so bile moje življenjske sanje, ki še vedno živijo v meni."

Pred poroko je imela Sophia razmerje s Caryjem Grantom, medtem ko sta leta 1957 snemala film Ponos in strast (The Pride and the Passion). Sophia je bila takrat stara komaj 23 let in Cary, ki je bil ob njunem srečanju takrat poročen s tretjo ženo Betsy Drake, je bil od nje starejši 30 let.

"Imela sva zelo lep odnos, ampak jaz sem bila stara 23 let, Cary pa je bil veliko starejši od mene. Ko si star 23 let, tvoje ideje o ljubezni niso jasne. Ne veš, kaj počneš. To je bil prvi ameriški film in v mojem življenju dogajalo se je marsikaj, vendar sem v Italiji spoznala moškega, Carla Pontija, v katerega sem se zaljubila,"je pojasnila.

Sophia je morala izbirati med obema moškima, a na koncu se ni želela odreči "ljubezni svojega življenja".

"Ko že govorim o tem, sem se s tem zelo borila. Nisem se hotela odreči ljubezni svojega življenja, ker sem snemala z veliko zvezdo."Toda igralka je vztrajala, da je Cary "ni zaprosil za roko", s čimer je zanikala zloglasno trditev, da je zavrnila njegovo snubitev.

"Ni me zaprosil. Skupaj s Frankom Sinatro sva snemala moj prvi ameriški film Ponos in strast. Cary Grant je bil zelo čeden moški in čudovit igralec, vendar me ni zaprosil za roko. Kako bi lahko zaprosil, medtem ko snemaš? To je nemogoče."

Sophia je povedala, da sta si pogosto pisala in dejala, da sta do konca imela "dolgo, čudovito in kultivirano prijateljstvo".

Njen pokojni mož Carlo, filmski producent, ki se je podpisal pod več kot 140 filmov, je umrl leta 2007, po 41 letih zakona s Sophio.