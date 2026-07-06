Sophia Loren pred leti zavrnila možev predlog, da si popravi nos

Igralka Sophia Loren se ni nikoli ozirala na kritike glede svojega videza. V enem od intervjujev, ki jih je dala leta 1979, je italijanska zvezdnica spregovorila o zlobnih komentarjih, ki jih je bila deležna na račun svojega videza, ob tem pa omenila tudi predlog takratnega moža Carla Pontija , da si popravi nos, da bi bila bolj privlačna in dobila več vlog.

"Ko mi je mož predlagal, naj si malce skrajšam nos, sem odvrnila, da se to ne bo zgodilo, saj mi je všeč, kako sem videti, in mu predlagala, da bi morda moral on zamenjati snemalca. Morda bi takrat imela več priložnosti, da zaigram v filmih. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da spremenim vse in ne bom nikoli igrala v filmih. Nimam nobenih kompleksov zaradi nosu," se je spominjala pogovora s filmskim producentom, s katerim se je poročila leta 1966.

"In zato nisem šla na operacijo in še danes imam svoj nos," je nadaljevala igralka, ki je zgodbo ponovila tudi leta 2014 v intervjuju za The Hollywood Reporter, ko je odgovarjala na vprašanje, kako se je spopadala s kritikami na račun svojega videza. "Vedno sem se trudila, da teh ljudi nisem poslušala. Govorili so mi, da je moj nos predolg in imam prevelika usta. To me ni nikoli prizadelo, saj ko v nekaj verjamem, vzamem nasprotno mnenje kot vojno ali bitko, ki je ne smem izgubiti," je dejala takrat.