Sophie: Če sem lahko rodila z zaščitno masko, jo lahko vi nosite v trgovini

Ob pandemiji covida-19 so strokovne zdravstvene skupine priporočile nošenje zaščitnih mask, ki pokrivajo nos in usta, da bi tako preprečili širjenje virusa predvsem na javnih prostorih. Tega pa še vedno ne upoštevajo vsi, kar je zmotilo igralko Sophie Turner, ki je s soprogom Joejem Jonasomjulija pozdravila prvorojenko Willo. "Če sem lahko med porodom nosila masko, jo, prosim, vi nosite v Walmartu," je dejala v videoposnetku, ki ga je objavila v Instagramovi zgodbi (to je videoposnetek, ki izgine po 24 urah).