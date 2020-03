Sophie sovražila skupino Jonas Brothers, dokler ni spoznala Joeja

24-letna igralka Sophie Turner je za revijo Elle spregovorila o svojem mnenju, ki si ga je ustvarila še preden je spoznala svojega zdajšnjega soproga Joeja Jonasa . Razkrila je, zakaj kot najstnica ni bila oboževalka njegove glasbene skupine: "S prijatelji nismo bili oboževalci skupine Jonas Brothers. V tistem času je bil v Združenem kraljestvu band imenovan Busted . Izdali so hit, imenovan Year 3000. Bil je čudovit in bili smo njihovi veliki oboževalci. Potem pa so Jonas Brothers naredili priredbo pesmi in takrat je zaslovela, Busted pa so razpadli. Menili smo, da so za vse to krivi Jonas Brothers. Zato smo jih sovražili," je vneto pripovedovala.

Neprijetni spomini na skupino so se obdržali še leta potem, ko je Sophie nekaj ljudi dejalo, da bi se z Joejem lahko ujela. In ko je ta v okviru glasbene kariere prišel v Združeno kraljestvo, ji je poslal sporočilo in jo povabil ven. "Ko sem to povedala prijateljem, se jim je ideja zdela nadvse zabavna in so želeli, da jih sporočim vsako besedo, ki jo bo izrekel," se je spominjala Turnerjeva. "Pričakovala sem, da se bo prikazal z varnostniki," je povedala in dodala, da je mislila, da ji tako ali tako ne bo všeč. "S seboj sem pripeljala moje prijatelje, ker sem se na skrivaj bala, da gre za potegavščino. Želela sem, da so z mano. Tako so bili ob meni moji ragbi fantje. Bila sem varna."

Dobila sta se v enem od londonskih lokalov. "Bil je res slab lokal, umazan, z dobro glasbo, ljudje pa so vsepovsod bruhali. Bil je takšne vrste kraj. Po eni stani najslabši, po drugi pa najboljši," je dejala. "Z njim ni bilo varnostnikov. Prišel je s prijateljem in popila sta preveč, tako kot vsi mi. Spominjam se, da sva bila na plesišču le nekaj minut, potem pa sva nekje v kotu našla prostor in se le pogovarjala. Govorila sva ure in ure in ure. Ni mi bilo dolgčas," je priznala in dodala, da sta kmalu postala neločljiva in je z njim odšla na turnejo.