Sophie Turner in Joe Jonas bosta zibala

30-letni Joe Jonas in 23-letna Sophie Turner pričakujeta prvega otroka. Čeprav so se v zadnjih tednih pojavljale govorice o nosečnostni slavnih zakoncev, je portalJust Jared prvi potrdil, da govorice držijo.

"Parček želi stvari ohraniti zase, ampak njuni prijatelji in družina so zelo veseli za njiju," je povedal vir za Just Jared. Drugi pa je dodal: "Sophie je skrbno izbirala obleke, s katerimi se je pojavila na rdeči preprogi in stran od nje, da bi se prilegale njenemu spreminjajočemu telesu." Njuna predstavnika za javnost nista želela komentirati zasebnega življenja svojih strank.

Zaljubljenca sta se nazadnje skupaj pojavila v javnosti na nedavni podelitvi glasbenih nagrad grammy, na kateri je Joe s svojima bratoma nastopil z najnovejšo pesmijo What A Man Gotta Do.V občinstvu pa je bila seveda tudi njegova najdražja.

Sophie in Joe sta se maja lani poročila v Las Vegasu, pred oltar pa sta drugič stopila mesec dni kasneje v Franciji.