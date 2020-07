Sophie Turner in Joe Jonas postala starša

30-letni Joe Jonas in 24-letna Sophie Turner sta dobila prvi naraščaj. Na svet je prijokala deklica, za katero sta presrečna starša izbrala ime Willa. Zvezdnica serije Igra prestolov je rodila v losangeleški bolnišnici, poroča portal TMZ.

Spomnimo, da sta zakonca nastopila skupaj v videospotu, ki je izšel januarja. Skupina Jonas Brothers, ki jo sestavljajo slavni bratje Kevin, Nick in Joe Jonas so oboževalce razveselili z videospotom za pesem What A Man Gotta Do, v katerem ne nastopajo sami, ampak so tudi tokrat v goste povabili svoje žene.

Sophie in Joe sta se začela dobivati leta 2016, a po rdeči preprogi sta se prvič sprehodila šele po dveh letih razmerja. Turnerjeva je z objavo fotografije na Instagramu leta 2017 razkrila, da sta se zaročila. Maja lani sta se poročila v Las Vegasu, pred oltar pa sta drugič stopila mesec dni kasneje v Franciji.