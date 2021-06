Sophie Turner in Joe Jonas praznujeta drugo obletnico poroke

Igralka Sophie Turner in pevec Joe Jonas sta se poročila pred dvema letoma. Na družbenem omrežju Instagram pa sta sedaj delila nekaj fotografij s poroke, ki jih javnost in njuni oboževalci še niso videli. Zvezdnika sta se poročila v Las Vegasu, kamor sta povabila le nekaj ljudi, med njimi na fotografijah, ki sta jih že delila, pa je omaziti tudi Jonasovega brata Nicka Jonasa in njegovo ženo Priyanko Chopra.

25-letna Sophie Turner je na družbenem omrežju s svojimi oboževalci delila nekaj fotografij iz poroke, s tem pa obeležila obletnico, ki jo praznuje z možem Joejem Jonasom. "2 leti sem že tvoja žena, dragi," je zapisala zvezdnica serije Igra prestolov ob fotografiji sveže poročenega para. Sophie Turner in Joe Jonas FOTO: Instagram Turnerjeva je delila nekaj fotografij v črno-beli tehniki, na kateri sta z Jonasom na poročnem sprejemu, fotografijo neveste, ko se je preoblekla iz poročne obleke in svatinje, ki so v ujemajočih spalnih srajcah. Obletnico je obeležil tudi Jonas, ki je na družbenem omrežju prav tako delil fotografijo s poroke, na kateri je pravkar poročeni par na plesišču. "Najboljši dve leti mojega življenja. Ljubim te," je zapisal Jonas. Delil je še nekaj fotografij prizorišča poroke, nastopa skupine Jonas Brothers, na fotografijah pa je tudi DJ Diplo, ki je prvi razkril javnosti, da sta se zvezdnika poročila.