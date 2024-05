Sophie Turner je razmišljala o prekinitvi nosečnosti

Kot je Sophie pripovedovala, je odkrila, da je noseča, medtem ko je bila na dopustu na Baliju, in rekla, da je teden dni razmišljala o novici in o tem razpravljala s terapevti kar na licu mesta. Novico je slavnemu pevcu predala na prav poseben način, Sophie pravi, da je vanj vrgla test nosečnosti in ga vprašala: "Kaj misliš, da bi morala narediti? Ali misliš, da bi ga morala imeti?"

Kljub njenemu začetnemu oklevanju, da bi postala mama, sedaj pravi, da je to njena najljubša vloga, in dodaja, da je bila prav njena ideja, da bi povečala družino. "Ker z bivšim toliko potujeva, sem želela, da ima Willa brata ali sestro. Želela sem, da imata drug drugega. Tako zabavni sta, popolno punčkasti dekleti in absolutni sončni žarki v mojem življenju."

Sophie in Joe nista več skupaj, pevec je namreč septembra vložil zahtevo za ločitev. V pravnem sistemu sta se borila za skrbništvo nad njunima hčerkama, Sophie pa se je soočala s trditvami, da je bila "slaba mama". Obtožena je bila, da naj bi občasno hodila ven in uživala, ona pa je to zanikala in zatrdila, da so njuni otroci zanjo na prvem mestu. Marca je igralka, ki trenutno hodi s Peregrineom Pearsonom, zahtevala ponovno aktivacijo ločitvenega postopka, potem ko je januarja potekel njun dogovor o začasnem skrbništvu.