Sophie Turner o hčerkah: Ko nisem z njima, mi je izjemno težko

Igralka je v enem svojih zadnjih intervjujev priznala, da je vesela, da se je po ločitvi spet vrnila v rodno Veliko Britanijo, a da takrat najbolj pogreša hčerki. "Zame je to absolutna agonija," je iskreno povedala za Harper's Bazaar o tem, kako se počuti, ko sta štiriletna Willa in dveletna Delphine skupaj z njunim očetom v Los Angelesu.

V intervjuju je spregovorila tudi o tem, da so ji prav otroci dali smisel v življenju. "Dokler nisem imela otrok, sem bila zelo depresivna in zaskrbljena. Veliko bolj sem bila izolirana od družabnega življenja. Zdaj pa živim zanju," je dejala zvezdnica Igre prestolov in dodala: "Želim, da tudi dekleti vidita, da imam družabno življenje, da uživam v delu ter da sem uspešna v karieri in odnosih. Želim, da vidita srečno in pridno mamo."