Sophie Turner zaradi hčerkinih fotografij paparacem vrača udarec

Sophie Turner, ki je blestela v priljubljeni seriji Igra prestolov, je besna, ker je eden od fotografov pred dnevi v objektiv ujel njeno hčerko Willo, ki se je rodila julija lani. Zvezdnica seveda niti za objavo fotografije niti za fotografiranje ni dala soglasja, je pa jasno sporočila, kaj si misli o tem.

icon-expand Sophie Turner je bila ogorčena, ker so objavili fotografijo njene hčerke. FOTO: Profimedia

Sophie Turner in njen mož Joe Jonassta se odločila, da hčerke Wille ne bosta izpostavljala v javnosti in je kazala na družbenih omrežjih. Ko je 25-letna igralka izvedela, da so fotografije, na katerih je s hčerko, prišle v javnost brez njenega soglasja, je bila besna. Svoje občutke je z oboževalci delila v zgodbi na Instagramu. "Ravnokar sem se zbudila. Domnevam, da je včeraj nekaterim paparacem uspelo dobiti sliko moje hčere in mene. Ob tem želim povedati, da je razlog, zakaj ne objavljam slik svoje hčerke in zakaj se poskušam paparacem izogniti za vsako ceno, to, da izrecno ne želim, da so te fotografije v javnosti."

''Ona je moja hči. Ni prosila za to življenje in za to, da bi jo fotografirali,'' je dejala 25-letna zvezdnica Igre prestolov. ''Grozljivo je, da odrasel moški fotografira otroka brez njihovega dovoljenja. Slabo mi je, ogorčena sem in spoštljivo prosim vse, naj nam nehajo slediti in prenehajo poskušati fotografirati najino hčerko, zlasti pa naj nehajo tiskati fotografije." Za piko na i je dodala: ''To je nedopustno in nimate mojega dovoljenja." Objavila je še zamegljeno fotografijo, na kateri kaže sredinec.

icon-expand Sophie Turner pokazala sredinec FOTO: Instagram

Zvezdnica serije Igra prestolov je z deklico in članom zasedbe Jonas Brothers pred kratkim obiskala eno od losangeleških kavarn, pri čemer ni mogla uiti fotografom. Spomnimo, da so 10-mesečno Willo v maminem naročju ujeli, medtem ko sta obiskali kavarno in se odpravljali proti avtomobilu, parkiranim pred lokalom. 25-letni igralki je družbo delal mož. Turnerjeva je bila na lokaciji opažena z ogrlico, ki jo krasi obesek v obliki črke W, začetnico hčerkinega imena.

Sophie in Joe sta se leta 2019 poročila na kratki in preprosti ceremoniji v Las Vegasu, dve leti po tem, ko sta se spoznala na podelitvi nagrad lestvice Billboard. Kasneje sta poroko proslavila na dvorcu v Franciji. Februarja lani sta naznanila, da pričakujeta otroka, Willa pa bo tako svojo prvo svečko upihnila 22. julija.