Sophie Turner znova zaljubljena: potrdila zvezo s Peregrinom Pearsonom

Sophie Turner je znova zaljubljena. Nekdanja žena Joeja Jonasa se je še pred dvema mesecema na sodišču borila za skrbništvo nad svojima dvema hčerkama, po končani sodni obravnavi pa lahko zdaj končno spet uživa v ljubezni. Njen novi partner, ki ga ne skriva več, je Peregrine Pearson, s katerim sta bila skupaj opažena na romantičnem sprehodu. Zvezo je potrdila tudi 27-letna igralka, saj se je s svojim novim fantom poljubljala pred očmi radovednih fotografov.

Sophie Turner ne objokuje propadlega zakona s pevcem Joejom Jonasom, saj je znova srečna v ljubezni. Igralka se je zaljubila v dve leti starejšega Peregrina Pearsona, svojega novega fanta pa sploh ne skriva več, saj sta se skupaj sprehajala po londonskih ulicah in se vmes večkrat objela in poljubila.

icon-expand Sophie Turner in Peregrine Pearson sta se med sprehajanjem držala za roke. FOTO: Profimedia

Po poročanju Daily Maila je zvezdnica svojo novo zvezo že potrdila, četudi ne uradno, pa vsaj s tem, ko svojo ljubezen do britanskega aristokrata javno deli s svetom. 27-letnica in 29-letni dedič posestva Cowdray, ki se nahaja v Zahodnem Sussexu, sta se med sprehajanjem držala za roke, se veselo pogovarjala in bila videti zaljubljeno. Opazili so ju po zajtrku v eni izmed londonskih restavracij.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Govorice o novi ljubezni slavne igralke, ki se je septembra po štirih letih ločila od pevca, so se pojavile pred slabim mesecem dni, ko so jo opazili med poljubljanjem s Pearsonom v Parizu. Bogataš, s pravim imenom Hon Peregrine "Perry" John Dickinson Pearson, je bil pred zvezo z Turnerjevo v razmerju s krščenko kralja Karla III., grško in dansko princeso Mario-Olympio, a sta se letos poleti razšla.