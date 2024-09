Sophii Loren za rojstni dan ključi filmskega studia Cinecitta

Ena najbolj priljubljenih igralk vseh časov, italijanska filmska diva Sophia Loren, je za svoj 90. rojstni dan prejela nagrado ključi rimskega filmskega studia Cinecitta. Gre za na novo nagrado, ki so jo igralki ob njenem jubileju podelili italijansko ministrstvo za kulturo, filmski studio Cinecitta in filmski arhiv Luce.

Slovesnosti ob podelitvi nagrade v rimskem kinu Space Cinema Moderno so se udeležili igralkina sinova Edoardo in Carlo Ponti ter številni njeni prijatelji. Med njimi so bili dirigent Zubin Mehta, igralec Franco Nero in pevec Al Bano. Pevec Sting je igralki posvetil video.

Sophia Loren FOTO: Profimedia icon-expand

Ob koncu slovesnosti so prikazali del restavriranega filma Zlato iz Neaplja Vittoria De Sice iz leta 1954. "Ti ključi so simbol, poln pomena, ki povzema mojo kariero, hkrati pa me spominjajo na začetke, polne upanja in zaupanja v prihodnost," je ob prejemu nagrade povedala Sophia Loren. Ročno izdelani ključi iz patiniranega brona kiparja Danteja Morteta simbolizirajo vstop v filmski studio Cinecitta. V prihodnje jih bodo podeljevali italijanskim in mednarodnim osebnostim, ki so pustile svoj pečat v kinematografiji.