Soprog Pamele Anderson: Že 35 let si želim samo njo

Po poročanju revije Metro se zakonca Pamela Andersonin Jon Peters trenutno nahajata na medenih tednih, kamor sta se odpravila kmalu po intimnem poročnem obredu v Malibuju. Še preden sta si privoščila romantično potovanje, pa je Peters v intervjuju za Hollywood Reporter dejal, da je bila Andersonova dolga leta njegova muza:''Povsod obstajajo prekrasna dekleta. Lahko bi izbral katerokoli med njimi ... A že 35 let si želim samo Pamelo. Ona me navdihuje. Pred leti sem dejal, da jo bom vedno varoval in to tudi počnem – tako kot si ona to zasluži.''

Le malo pred Petersovo izjavo je Pamela na svojem Twitterjevem profilu delila fotografijo, ki sodi v čas, ko sta bila z Jonom par. Poleg fotografije je zapisala ''Pamela Peters'', s čimer je namignila, da utegne kmalu prevzeti možev priimek.