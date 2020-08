Soprog pevke Pink prestal operacijo leve rame

Prav tako je svoje sledilce na družbenih omrežjih obvestil Hart, ki se je zahvalil svoji soprogi. "Operacija je uspela! Najlepša hvala moji neverjetni ženi in medicinski sestri, Pink. Ona je moja skala, ko sem na dnu. Čas je, da si privoščim počitek."

Pink in Carey Hart sta poročena od leta 2006.

Letošnje leto je sicer ta pevko zelo zanimivo, med drugim je aprila sporočila, da je bila okužena z novim koronavirusom. Oboževalce je ob tem opozorila, da morajo vedeti, da bolezen prizadene vse - mlade in stare, zdrave in nezdrave, bogate in revne.