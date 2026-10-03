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Tuja scena

Soproga Brucea Willisa delila njegovo novo fotografijo

Los Angeles, 03. 10. 2026 15.40 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Bruce Willis

Emma Heming Willis je na družbenem omrežju posvetila čustveno objavo svojemu možu Bruceu Willisu, ki trpi za frontotemporalno demenco (FTD). Ob svetovnem tednu ozaveščanja o demenci je objavila redko fotografijo igralca in povedala, da je prav on razlog, zakaj se ji zdi pomembno, da se o tej bolezni veliko govori.

"Svetovnega tedna ozaveščanja o FTD ne morem obeležiti, ne da bi omenila Brucea. On je razlog, zakaj sem tako predana ozaveščanju o tej bolezni. Prav zaradi njega sem dobila številne priložnosti, da tudi javno spregovorim o tej temi, kar bom počela tudi v prihodnje," je ob fotografiji moža, Brucea Willisa, zapisala Emma Heming Willis.

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Dodala je, da ne bo dovolila, da bi bila njegova diagnoza zaman. "Vem, kako ponosen bi bil, če bi vedel, da pomaga družinam, ki živijo s FTD in drugimi oblikami demence, pa tudi ljudem, ki skrbijo zanje, da bi bili vidni in slišani," je zapisala. Objavo je zaključila s sporočilom o tem, kaj to novo obdobje Bruceovega življenja predstavlja zanjo. "V tem novem poglavju svojega življenja Bruce še naprej gradi svojo zapuščino. On je in vedno bo legenda. In tako sem ponosna, da sem njegova žena," je priznala.

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Ob sporočilu je objavila fotografijo Brucea v beli majici in s klobukom. Njeno objavo je komentirala tudi njegova hči Scout Willis, ki jo ima igralec z bivšo ženo Demi Moore. "Zelo sem ponosna nate in te imam rada, Emma," je zapisala.

Diagnozo je dobil leta 2023

Bruce Willis se je leta 2022 upokojil, potem ko je njegova družina sporočila, da so mu diagnosticirali afazijo, motnjo, ki vpliva na sposobnost komuniciranja. Leto pozneje so zdravniki ugotovili, da igralec trpi za frontotemporalno demenco. FTD je redka oblika demence, ki prizadene čelni in temporalni reženj možganov ter lahko vpliva na govor, vedenje, osebnost in gibanje.

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Amor Fati
03. 10. 2026 17.15
Snemal filme, da je lahko spal svojimi soigralkami. Zato tudi ločitev. Res je bil pravi angel med angeli v mestu angelov v Hollywoodu. No, verjetno je do zdej ze pozabil na to svojo kruto fizično ali verbalno nasilnost.
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