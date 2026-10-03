Soproga Brucea Willisa delila njegovo novo fotografijo

"Svetovnega tedna ozaveščanja o FTD ne morem obeležiti, ne da bi omenila Brucea. On je razlog, zakaj sem tako predana ozaveščanju o tej bolezni. Prav zaradi njega sem dobila številne priložnosti, da tudi javno spregovorim o tej temi, kar bom počela tudi v prihodnje," je ob fotografiji moža, Brucea Willisa, zapisala Emma Heming Willis.

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Dodala je, da ne bo dovolila, da bi bila njegova diagnoza zaman. "Vem, kako ponosen bi bil, če bi vedel, da pomaga družinam, ki živijo s FTD in drugimi oblikami demence, pa tudi ljudem, ki skrbijo zanje, da bi bili vidni in slišani," je zapisala. Objavo je zaključila s sporočilom o tem, kaj to novo obdobje Bruceovega življenja predstavlja zanjo. "V tem novem poglavju svojega življenja Bruce še naprej gradi svojo zapuščino. On je in vedno bo legenda. In tako sem ponosna, da sem njegova žena," je priznala.

Ob sporočilu je objavila fotografijo Brucea v beli majici in s klobukom. Njeno objavo je komentirala tudi njegova hči Scout Willis, ki jo ima igralec z bivšo ženo Demi Moore. "Zelo sem ponosna nate in te imam rada, Emma," je zapisala.

Diagnozo je dobil leta 2023