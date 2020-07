Soproga Jelene Karleuše napadli med tekom

Duško Tošić , soprog srbske pevke Jelene Karleuše , in Andrej Milutinović ter še manjša skupina nogometašev se je brez poškodb izognila nasilnemu dejanju, neljubi dogodek pa so nemudoma prijavili policiji.

Tošić je od leta 2018 član kitajskega moštva Guangzhou R&F, ki ga je letos prevzel Nizozemec Giovanni van Bronckhorst. Pred tem je igral za OFK Beograd in Crveno zvezdo ter številne druge ekipe v tujini, kot so Sochaux, Werder Bremen, Portsmouth, Queens Park Rangers, Betis, Genclerbirligi in Besiktas. Za srbsko reprezentanco je med letoma 2006 in 2018 odigral 26 tekem in dosegel en gol.