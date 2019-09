Soproga Kevina Harta o njegovem stanju po prometni nesreči

40-letni komik Kevin Hart je bil nedavno soudeležen v hudi prometni nesreči, v kateri je utrpel poškodbo hrbtenice. Kmalu po odmevnem incidentu je bil igralec, ki smo ga lahko videli v filmih Večerna šola, Jumanji: dobrodošli v džungli, Obveščevalna, Pravi zapornik in številnih drugi, hospitaliziran v bližnji malibujski bolnišnici. Zdaj je izjavo o njegovem zdravstvenem stanju medijem posredovala njegova soproga, 35-letna Eniko Parrish , ki je potrdila, da je igralec zunaj smrtne nevarnosti. ''Kevin je odlično. Vse bo še dobro. On je v redu, zato smo tudi mi dobro,''je povedala v kratki izjavi.

Potem, ko je novica o Kevinovi prometni nesreči z bliskovito hitrostjo zaokrožila v tujih medijih in na družbenih omrežjih, so se na spletnih platformah oglasili njegovi oboževalci in prijatelji, ki so igralcu zaželeli hitro okrevanje.