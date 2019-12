Soproga Kevina Harta v solzah o trenutku, ko je izvedela za njegovo nezvestobo

35-letna Eniko Parish , soproga igralca in komika Kevina Harta , je opisala trenutek, ko je izvedela za moževo nezvestobo, in pojasnila, zakaj mu je kljub temu odpustila. ''Izvedela sem prek zasebnega sporočila. Ne vem, kdo mi ga je poslal ... Prejela sem videoposnetek, na katerem je bil Kevin ... saj veste ... z drugo žensko,''je v solzah spregovorila Eniko in nadaljevala, ''takrat sem bila v sedmem ali osmem mesecu nosečnosti. Spomnim se, da sem ravno zajtrkovala, ko sem prejela sporočilo, in v trenutku me je minil tek. Poklicala sem Kevina, jokala sem, bila sem jezna. Rekla sem mu: Kako za vraga si dopustil, da se je to zgodilo? Javno si me ponižal, tvoje življenje je na Instagramu, na družbenih omrežjih – vsi vedo vse o tebi ... Je to tisto, kar si želiš? Bi rad tako živel? Če si, jaz ne želim več biti del tega.''

''Po eni strani sem vesela, ker se je to zgodilo,'' je nadaljevala 35-letnica in pojasnila, ''še vedno me prevzamejo čustva, ko govorim o tem ... Minilo je že nekaj časa, ampak mislim, da bo šlo zdaj le še navzgor, najin odnos se bo izboljšal ... '' V zakonu je, kljub moževi aferi, ostala, in sicer zaradi njunega, takrat še nerojenega sina Kenza.''Želela sem, da bi imel moj otrok očeta, družino, dom ... Razmišljati sem morala s trezno glavo. Bilo je hudo ... Na začetku je bilo res hudo. Ampak zdaj smo že izplavali iz najhujšega, stvari so se popravile, Kevin je postal boljši človek in boljši mož ... Verjamem v druge priložnosti. Verjamem v odpuščanje. Verjamem tudi, da te lahko 'zanese' dvakrat, tretjič pa ne več. Ob tretji napaki se vse konča.''

Spregovoril pa je tudi Kevin, ki je priznal, da je bilo najhujše od vsega o tem govoriti z Eniko: ''Tisti pogovor ... Ni enostavnega načina za izvedbo takšnega pogovora. Najhujši občutek je, ko veš, kako močno si nekoga prizadel. Takšna dejanja pustijo na ljudeh grozljive posledice, to sem videl iz prve roke z Eniko ... In to, kar sem videl, me je raztrgalo na kose. Šlo je za, najverjetneje najnižjo točko mojega življenja, za kar pa sem bil odgovoren samo jaz. Ko sem se zapletel v afero, sem bil v nekem čudnem življenjskem obdobju. Bili smo sredi turneje in dom enostavno ni bil dom. Dom je bil hladen. Bil sem pod stresom, potreboval sem nekaj, na kar bi se lahko oprl, nekaj, kar bi mi pomagalo prebroditi to obdobje.''

Komik je priznal, da je bilo njegovo nespametno ravnanje velik test za vso družino. ''To je najtežji test, kar jih obstaja. Veste, včasih se zgodijo takšni testi zaradi neumnosti. Naprej pa je vse odvisno od tega, kako se spopadeš s težavo in ali jo želiš premostiti.''O svoji soprogi je povedal, da je ''popoln paket'', njegova najboljša prijateljica, ljubica in žena: ''Prijateljstvo, kakršno imava midva, je osupljivo. To je moja žena, midva sva ljubimca, partnerja, zakonca ... Ampak takšno prijateljstvo, kot vlada med nama, je nekaj neprimerljivega.''