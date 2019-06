Soproga mu je napisala, da bo letalo morda strmoglavilo, on pa: Prijavil sem se na Tinder

Jennifer je v oddaji spregovorila o dogodku, ki je pozornost v celoti preusmeril na Kimmela. Igralka se je namreč februarja letos ob praznovanje svojega 50. rojstnega dne odpravila na pot v Mehiko s prijateljicami, med katerimi je bila tudi voditeljeva soproga Molly McNearney. Letalo, s katerim so dekleta letela, je imelo tehnične težave. Po pripovedovanju Anistonove so najprej zaslišale glasen pok, približno dve uri po vzletu pa je letalsko osebje pristopilo do nje ter jo pozvalo v pilotsko kabino. Ker je sama že pred časom priznala, da jo je strah letenja, je prosila eno izmed prijateljic, naj odide namesto nje in izve, kaj se dogaja. Kasneje je izvedela, da je letalo v resnici zamenjalo smer in se obrnilo nazaj proti Kaliforniji - pristalo pa je na mednarodnem letališču Ontario. Tehnične težave so bile torej tiste, ki so dekletom preprečile, da bi njihov let potekal brez večjih pretresov. Pred samim pristankom je videla, kako so potniki pošiljali sporočila svojim najbližnjim, med njimi tudi Molly, ki je svojemu soprogu poslala sporočilo, da ga ljubi in naj skrbi za njune otroke v primeru, če se ji kaj zgodi.