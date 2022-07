Soprogu Nicki Minaj tri leta pogojne kazni, ker se ni vpisal v register spolnih prestopnikov

Petty je bil aretiran marca 2020, takrat so mu zapovedali, da se mora v Kaliforniji registrirati kot spolni prestopnik, česar ni storil. Mož 39-letne pevke se je pred pričetkom njune zveze znašel sredi obtožb, da je leta 1994 skušal posiliti 16-letno dekle. Takrat bi se moral v register vpisati v New Yorku. Zaradi poroke z zvezdnico se je oktobra 2019 preselil, zato tega ni storil.

Septembra 2021 je Jennifer Hough, žrtev Pettyjevih dejanj, med gostovanjem v pogovorni oddaji z naslovom The Real o incidentu tudi spregovorila. Dejala je, da se ji je pred 28 leti približal na avtobusnem postajališču, izvlekel nož in jo peljal v svojo hišo, kjer je postal izjemno nasilen: ''Vem, kaj je hotel. Potisnil me je na posteljo, kjer sva se prerivala,'' se je spominjala. Dejala je, da ji je kasneje uspelo uiti, odšla je v šolo in varnostniku povedala, kaj se je zgodilo. Petty je bil še isti dan aretiran.