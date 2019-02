Soprogu za valentinovo namenila 'poredno' sporočilo

Zakonca Miley Cyrus in Liam Hemsworth sta se spoznala na enem od snemalnih setov leta 2010 in kmalu stopila v razmerje, ki je bilo nekaj zaporednih let precej turbulentno. Leta 2012 sta se prvič zaročila in zaroko preklicala leto dni kasneje, ko sta se za nekaj časa tudi popolnoma razšla. Leta 2016 sta svojo romanco ponovno obudila in se istega leta zaročila, to pot pa ju je zaroka peljala do poročnega obreda, ki je potekal konec decembra 2018 v njunem domu v mestu Franklin (zvezna država Tennessee).