Sosed Kate Middleton: Pustite jo, da v miru okreva

"Večino dni videvamo Williama in Kate, tudi v zadnjih dneh," je zapisal 43-letnik in tako razblinil vsakršen dvom, ali je bila res Kate tista, ki se je pojavila na tržnici, in ne njena dvojnica. "To ovrže prepričanje nekaterih ljudi, ki so tako neumni in kruti, da verjamejo in pišejo bedarije in laži," je nadaljeval in dodal, da sta princ in princesa čudovita starša ter zelo normalna in skromna človeka. "Pustite Kate, ki okreva po abdominalni operaciji, in njeno družino pri miru," je še pozval.