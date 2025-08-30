Svetli način
Sosed Petra Graša: Hano imamo raje za sosedo kot Danijelo

Split, 30. 08. 2025 12.07 | Posodobljeno pred 9 minutami

Sosed Petra Graša in Hane Huljić je delil zanimive podrobnosti o njunem življenju v Splitu. Priznal je, da imajo Hano raje kot njegovo bivšo partnerko Danijelo Martinović, in pohvalil njeno predanost otrokoma, čeprav ju le redko srečajo v javnosti.

Sosed enega izmed najbolj priljubljenih hrvaških pevcev Petra Graše je odkril zanimive podrobnosti o njegovem življenju na eni izmed najbolj obleganih splitskih ulic. "Hana in Petar živita tukaj, vendar ju redko vidimo. Včasih ga srečamo s kovčki in vemo, da gre mimo, in vedno pozdravi. Njena mama Vjekoslava pogosto pride pomagati z otrokoma. Petar je tukaj živel že prej, ko je bil z Danijelo, vendar moramo priznati, da imamo Hano raje kot sosedo," je povedal za Kurir.

Petar Grašo in Hana Huljić, ter Grašo in Danijela Martinović.
Petar Grašo in Hana Huljić, ter Grašo in Danijela Martinović. FOTO: Profimedia

Petar in Hana Huljić sta se poročila 19. februarja 2022 v cerkvi sv. Dominika v Splitu. Skupaj sta se razveselila hčerke Albe in sina Tonija. Zvezdnik je pred tem več kot dvajset let hodil s hrvaško pevko Danijelo Martinović. "Pred poroko je hišo popolnoma prenovil. Hana je zelo predana otrokoma, oba pa očitno poskušata živeti odmaknjeno življenje, saj ju še nikoli nismo videli v lokalnih kavarnah ali trgovinah. Sprašujemo se, kaj jedo," je dodal glasbenikov sosed.

Njihov dom se nahaja nedaleč od Trga Stari Hajduk. Dve nadstropji velika hiša naj bi bila večja od 200 kvadratnih metrov, medtem ko cena kvadratnega metra v tem delu mesta presega 5000 evrov, poroča Net.hr.

Grašo: Starševstvo je mene in mojo ženo spremenilo na vseh ravneh

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Petar je nedavno razkril, kako zelo ga je starševstvo spremenilo. "Pred kratkim sem postal starš in poskušam svoje otroke naučiti pravih vrednot, da vedno pomagajo drugim. Seveda nam primanjkuje spanca, saj skrb za otroke vzame veliko časa, ampak to je normalno in je enako za vse starše. Starševstvo je mene in mojo ženo spremenilo na vseh ravneh. To je velika in globoka tema," je pevec povedal za omenjen srbski medij in dejal, da mu največ pomeni, ko ga otroci objamejo pred spanjem. "Takrat spoznaš lepoto življenja, ker nisi več odgovoren zase. Moje srce zdaj pripada otrokom, to je božji dar in največje darilo, ki ga lahko kdorkoli prejme," je dodal.

