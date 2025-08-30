Sosed Petra Graša: Hano imamo raje za sosedo kot Danijelo

Sosed enega izmed najbolj priljubljenih hrvaških pevcev Petra Graše je odkril zanimive podrobnosti o njegovem življenju na eni izmed najbolj obleganih splitskih ulic. "Hana in Petar živita tukaj, vendar ju redko vidimo. Včasih ga srečamo s kovčki in vemo, da gre mimo, in vedno pozdravi. Njena mama Vjekoslava pogosto pride pomagati z otrokoma. Petar je tukaj živel že prej, ko je bil z Danijelo, vendar moramo priznati, da imamo Hano raje kot sosedo," je povedal za Kurir .

Petar in Hana Huljić sta se poročila 19. februarja 2022 v cerkvi sv. Dominika v Splitu. Skupaj sta se razveselila hčerke Albe in sina Tonija. Zvezdnik je pred tem več kot dvajset let hodil s hrvaško pevko Danijelo Martinović. "Pred poroko je hišo popolnoma prenovil. Hana je zelo predana otrokoma, oba pa očitno poskušata živeti odmaknjeno življenje, saj ju še nikoli nismo videli v lokalnih kavarnah ali trgovinah. Sprašujemo se, kaj jedo," je dodal glasbenikov sosed.

Njihov dom se nahaja nedaleč od Trga Stari Hajduk. Dve nadstropji velika hiša naj bi bila večja od 200 kvadratnih metrov, medtem ko cena kvadratnega metra v tem delu mesta presega 5000 evrov, poroča Net.hr.