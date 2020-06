Soustvarjalka Prijateljev se opravičuje, za raznolikost v seriji ni storila dovolj

Prijatelji so na televizijske zaslone prišli pred šestnajstimi leti in poželi izjemen uspeh. Zaradi ponovne združitve ter predvajanj starih sezon so pridobili nove, mlajše oboževalce, znova pa je vzniknila tudi stara težava. Alarmantno pomanjkanje raznolikosti v seriji je namreč tarča vse več kritik.

Marta Kauffman, soustvarjalka serije, se težav vsekakor zaveda. V času virtualnega festivala ATX TV se je v javnem pogovoru s še nekaterimi tv ustvarjalkami dotaknila te teme. Zaveda se, da bi bilo ključnega pomena pridobiti čimveč temnopoltih piscev serije, ki prihajajo iz območij zunaj Los Angelesa ali New Yorka. Sama pravi, da bi želela v času sodelovanja pri seriji sprejemati drugačne odločitve: ''Želela bi tedaj vedeti vse to, kar vem sedaj, potem bi se odločala drugače. Zmeraj smo spodbujali raznolikost v našem podjetju, vendar smo žal storili premalo.''

icon-expand Marta Kauffman je z Davidom Craneom soustvarjala legendarne Prijatelje. FOTO: Youtube

Kauffmanova je bila piska ter izvršna producentka pri seriji Prijatelji, ki so premierno epizodo doživeli leta 1994, trenutno pa soustvarja serijo Grace & Frankie. Prijatelje je sestavljalo šest mladih belopoltih ljudi, ki so živeli v New Yorku. Tudi gostujoči igralci so bili belci, z redko izjemo dveh Rossovihpartneric.Aisha Tyler se je pojavila v devetih epizodah v vlogi Charlie Wheeler,Lauren Tom pa je igrala vlogo Julie v sedmih delih nanizanke. David Schwimmer, ki je v seriji upodobil Rossa Gellerja, je kasneje povedal, da je partnerici za njegov lik izglasoval kar sam.

icon-expand Aisha Tyler se je kot Charlie Wheeler pojavila v zgolj devetih epizodah. FOTO: Youtube

''Popolnoma sem se zavedal situacije in pomanjkanja raznovrstnosti v seriji, zato sem leta in leta pritiskal na ustvarjalce, da za Rossa izberejo ljubezen, ki ne bo belka. Ena od prvih deklet, ki sem jo imel v seriji je bila azijskega porekla, kasneje pa sem se dobival z likom, ki je bil temnopolt. To je bila moja zavestna odločitev,''je povedal zvezdnik serije. Schwimmer pa je Prijatelje tudi pohvalil, saj meni da so bili prelomni za tisti čas, ker so se z občutkom dotikali tem kot so spolnost, zaščita, gejevske poroke in razmerja.

icon-expand Lauren Tom se je kot Julie pojavila v sedmih delih nanizanke. FOTO: Youtube

O tem, kakšna bi bila serija, če bi jo postavili v današnji čas, pa je spregovorila tudi igralka Lisa Kudrow: ''Zagotovo bi bila danes popolnoma drugačna. Najprej, v njej ne bi bila samo belopolta zasedba. Čeprav je serijo potrebno gledati na način, ki pritiče tistemu času. Nam se je takrat zagotovo zdelo, da smo bili izredno napredni. Poglejte samo Rossovo zgodbo. Moški, ki odkrije, da je žena lezbijka in hkrati noseča, kasneje pa skupaj vzgajata otroka. Imeli pa smo tudi tematiko nadomestnih mater. Bili smo pred časom.''

icon-expand Nepozabni Prijatelji so bili v mnogih segmentih pred tedanjim časom. FOTO: Profimedia