Soustvarjalka serije Prijatelji razkrila, katerega prizora bi se danes lotila popolnoma drugače

62-letna Marta Kauffman , ameriška pisateljica, producentka in soustvarjalka legendarne serije Prijatelji, je 15 let po koncu snemanja desetih sezon oziroma 263 epizod, razkrila, katerega izmed vseh posnetih prizorov bi danes zagotovo ustvarila na drugačen način.

A nič izmed tega je ni zmotilo toliko – spremenila ne bi niti šal in sarkazma, ki so spremljali like Monico, Chandlerja, Rossa, Rachel, Joeyja in Phoebe, kot sam prizor, v katerem je nastopil Chandlerjev oče. Kauffmanova je dejala, da bi se te epizode danes zagotovo lotila popolnoma drugače, saj v času ustvarjanja serije še ni bilo toliko znanega o transseksualcih, kot je danes. Pred več kot desetletjem je bil ta prizor pospremljen, kot pravi, tudi z neprimernimi šalami in komentarji.