Sovoditelj oddaje Top Gear se po 28 letih zakona ločuje

Britanski televizijski voditelj Richard Hammond in njegova žena Amanda 'Mindy' Hammond sta v skupni izjavi za javnost sporočila, da se po 28 letih zakona razhajata. 55-letnik, ki je najbolj znan po oddajah Top Gear in The Grand Tour , se je z 59-letno časopisno kolumnistko poročil leta 2002, skupaj pa imata dve hčerki.

"Nekaj novic z naše strani; zadnji božič smo preživeli skupaj kot družina, letos bomo prav tako družina, le da bo ta nekoliko drugačna. Najin zakon se končuje, a sva preživela 28 čudovitih skupnih let in imava dve krasni hčerki. Vedno bova del življenja drug drugega in sva ponosna na družino, ki sva jo ustvarila," sta zapisala v izjavi, ki sta jo objavila na družbenem omrežju X, dodala pa sta, da zadeve ne bosta več komentirala in zaprosila za spoštovanje zasebnosti njunih otrok.

Jeremy Clarkson, James May in Richard Hammond so bili voditeljska trojica oddaje The Grand Tour.

Nekdanja zakonca sta starša 24-letne Izzy in 22-letne Willow. Hammond s starejšo hčerko vodi skupni podkast z naslovom Who We Are Now With Izzy & Richard. Voditelj je leta 2006 med snemanjem avtomobilistične oddaje, pri kateri je sodeloval z Jeremyjem Clarksonom, doživel hudo nesrečo, v kateri je utrpel težje poškodbe, žena pa mu je ves čas zdravljenja stala ob strani. Septembra se je pojavil v zadnji epizodi oddaje The Grand Tour, v kateri je ob Clarksonu in Jamesu Mayu potoval po Zimbabveju.