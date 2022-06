Spacey bo zaradi obtožb o spolnih napadih pričal na londonskem sodišču

Metropolitanska policija je po poročanju BBC-ja potrdila, da bo igralec pričal na sodišču Westminster Magistrates v četrtek ob 11.00 po našem času. Zvezdnik je sicer v začetku meseca že dejal, da se bo odpravil v Anglijo, kjer se bo branil obtožb. "Cenim izjavo Kronskega tožilstva Združenega kraljestva, v kateri so previdno opozorili medije in javnost, da imam pravico do poštenega sojenja ter veljam za nedolžnega, dokler mi ni dokazana krivda. Čeprav sem razočaran nad njihovo odločitvijo, da bodo vložili obtožnico, se bom prostovoljno odpravil v Združeno kraljestvo takoj, ko bo to mogoče in se bom branil pred temi obtožbami. Prepričan sem, da bom dokazal svojo nedolžnost," je povedal v oddaji Good Morning America.